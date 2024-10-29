結合歷史與創新 老松町農產市集11/3登場

慶祝臺南400，南市農業結合歷史與創新，11月3日推出老松町農產市集，看見永續農業與設計美學。（記者王涵平攝）

2024/10/29 12:53

〔記者王涵平／台南報導〕慶祝臺南400，南市農業結合歷史與創新，11月3日推出老松町農產市集，看見永續農業與設計美學。

南市農業局今邀農會推廣展售農特產品，主任秘書吳威達表示，老松町農產市集以321巷藝術聚落的歷史為靈感，結合台南獨特的多元文化，讓遊客彷彿穿越時空，漫步於擁有豐富農產和地方美食的城市。

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市集邀請台南各區的青農、農漁會、社區發展協會、合作社及產銷班等農業團體共同設攤展售，現場超過50個攤位。

為增加互動性與趣味性，市集現場設有食農教育DIY體驗區，讓民眾親身體驗農產品加工製成食品的過程。此外，現場將安排輕鬆愉快的吉他彈唱及趣味互動表演，讓參與者在歡樂的氛圍中，度過美好週末。

吳威達表示，透過市集展示近年來推動的永續農業成就，特別是在土地健康、無毒飲食、有機栽培及減少碳足跡等方面的努力，維護台南的自然資源，還促進小農的發展與產業創新。

11月2、3日在「2024台灣設計展」的衛星展區-321巷藝術聚落，分別有臺南400農漁地景藝術節與老松町農產市集。

慶祝臺南400，南市農業結合歷史與創新，11月3日推出老松町農產市集，看見永續農業與設計美學。（記者王涵平攝）

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