扛巨型媽祖遶境林園工業區 綠色和平反四輕擴建

綠色和平抬著媽祖在林園石化工業區遶境，表達反四輕擴建立場。（記者洪臣宏攝）

2024/10/29 13:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕綠色和平今（29）日抬著一尊高達3.5公尺高的媽祖，在高雄林園石化工業區遶境，倡議11月底在韓國釜山進行第五次「全球塑膠公約」談判會議，隊伍行經中油石化事業部、四輕預定地、台塑等重要石化廠，高喊「四輕擴建、神明嘸愛」口號，呼籲停建四輕。

前總統蔡英文卸任前，核定1062億元的中油新材料更新計劃（新四輕）投資案，議論紛起。

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綠色和平成員上午抬著媽祖在林園工業區遶境四公里，拉著「四輕擴張，神明嘸愛」標語，兩側有「塑膠減產」、「停止擴建」令旗，兩只大號「無杯」的擲筊，象徵石化擴張媽祖也搖頭。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，政府應盡快檢討台灣石化以及塑膠製造產業的需求，尤其今年核定四輕擴建，和淨零減碳目標自相矛盾，也跟不上國際減塑腳步。

綠色和平援引Wood Mackenzie的最新研究指出，近年全球石化產能過剩，亞洲已出現結構性的供應過剩，利潤持續偏低或是成為負值，全球近24%的乙烯產能面臨關閉風險。

綠色和平以製造乙烯為主的四輕為例，根據中華石油化學工業2024年報顯示，過去10年台灣對乙烯的需求量，從2019年後持續下降，近2年的減幅尤其顯著，行政院竟核定乙烯年產能100萬公噸的輕油裂解工場（新四輕）。

莊筱庭指出，從國際到在地，都顯示石化產能過剩，石化產業也增加塑膠垃圾和環境汙染，加劇氣候變遷，造成你我和下一代的負擔，四輕到底應不應該擴建，政府應該要有更全面的評估和審核機制，審慎以對。

媽祖造型氣球被抬下林園大排，對比石化廠林立場景。（記者洪臣宏攝）

中油新四輕預定場址。（記者洪臣宏攝）

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