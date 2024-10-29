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    新北板橋3塊教育用地10年無新建校需求 議員籲檢討轉型

    新北市板橋區環翠段29地號文中用地、江翠102地號文中小用地、新板特區文小用地3塊公共保留地規劃為教育用地，新北市議員黃淑君呼籲檢討轉型。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區環翠段29地號文中用地、江翠102地號文中小用地、新板特區文小用地3塊公共保留地規劃為教育用地，新北市議員黃淑君呼籲檢討轉型。（記者黃子暘攝）

    2024/10/29 13:14

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區環翠段29地號文中用地、江翠102地號文中小用地、新板特區文小用地3塊公共保留地規劃為教育用地，新北市議員黃淑君今（29）日質詢公保地使用問題表示，已經10年都無新建學校的需求，盼市府儘速提出轉型等具體規劃。市長侯友宜說，責成相關局處滾動式檢討，新板特區文小用地上新民街秘書處宿舍正在活化中，預計明年6月底前完成活化。

    黃淑君表示，環翠段29地號文中用地、江翠102地號文中小用地、新板特區文小用地面積不小，被規劃為教育用地，但教育局已經10年都評估認為沒有新建學校的需求，其中江翠102地號現況為臨時停車場加消防局臨時廳舍，她可理解消防局已經沒有地可用，但這也對地方住戶不公，原本以為附近是學校，結果變成消防局，盼市府積極檢討、聽取民意並提出具體規劃。

    侯友宜表示，每年都有要求各機關檢討公保地，目前因文中小用地看似無新建學校需求，才規劃為消防局與臨時停車場，他責成相關單位滾動式檢討，了解地方是否有新建學校需求，要轉型也可以討論。

    新板特區文小用地鄰近新北市府、板橋火車站、小遠百、體育場等，地段精華，被戲稱為「地王國小」，黃淑君追問此地以及新北市府秘書處宿舍未來規劃。

    侯友宜說，宿舍目前正在活化中，因涉及複雜產權，解決不易，現正交由秘書處、青年局活化作為青創基地，如果放任宿設破舊無人管理，實在可惜，希望藉由活化帶動新民街的生命力。

    青年局長邱兆梅指出，新民街六巷的活化會在明年6月底以前完成。黃淑君對此表示肯定，也呼籲宿舍活化要持續推動。

    此外，板橋區現有溪北公園、忠孝公園、信義國小地下停車場正在施工中，黃淑君爭取崑崙公園、溪州公園也能討論共構地下停車場的可能性，侯友宜說，等2處公園完工，市府可以請交通局好好評估考量。

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