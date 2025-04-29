向安倍晉三銅像獻花 高市早苗：與台灣人一起努力守護台日友好關係

日本眾議員高市早苗今率團向前首相安倍晉三銅像雙手合十參拜。（記者陳文嬋攝）

2025/04/29 16:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗今天率團參訪高雄鳳山區紅毛港保安堂，向前日本首相安倍晉三銅像獻花致意，為安倍紀念公園揭幕及簽名落款，她承諾，將與台灣人一起努力守護台日友好關係。

高市早苗率3位國會議員參訪高雄市鳳山區紅毛港保安堂，向前日本首相安倍晉三銅像獻花致意，瞻仰安倍晉三銅像，雙手合十鞠躬敬禮，一度眼眶泛紅，場面令人動容；一行人也參觀安倍紀念公園，一同揭幕，簽名落款。

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高市早苗致詞說，感謝台灣好朋友為他們準備這麼好的迎接盛會，尤其前首相安倍晉三已經去世多年，仍受到台灣人敬重，她看到台灣人的熱情，覺得非常感動，尤其台灣許多好朋友為安倍晉三打造紀念銅像，凸顯台日交流非常溫馨與重要，她來台訪問這3天，更深刻體會安倍晉三留下資產，深刻感受到他的恩澤，她承諾將與台灣人一起努力，守護台日友好關係。

立委許智傑、賴瑞隆與議員陳明澤、林智鴻均到場。賴瑞隆指出，前首相安倍晉三對台灣非常支持，台灣人銘記在心，也是台日友好關鍵人物，高市早苗算是他的子弟兵也是接班人，同樣很重視台日關係，也是未來首相熱門人選，歡迎她參訪紅毛港保安堂，瞻仰安倍晉三銅像，期盼更多日本政治家到高雄，感受台灣人重視台日友好，期盼台日一起合作，讓台日更加友好，走在自由民主經濟繁榮路上，兄弟同心並肩向前。

許智傑歡迎日本明日之星高市早苗來到高雄鳳山保安堂，他說，鳳山保安堂除了打造安倍晉三銅像供人瞻仰外，也認養保安堂對面一塊土地，設置安倍晉三紀念公園，規劃日本風的休憩場所，成為台日友好交流據點，包括保安堂祭拜日本熊本縣將軍，凸顯高雄與日本熊本關係密切，歡迎更多日本政治家來到高雄，促進台日交流更友好。

鳳山紅毛港保安堂主委張吉雄說，台灣人感念安倍晉三生前對台灣幫助，大家踴躍捐款籌建安倍晉三紀念公園，連日本人捐款也不遺餘力，對於台灣民間力量十分感動，廟方募款500萬元，將對面300坪土地，請來日本建築師設計，打造安倍晉三紀念公園，仿造日本神社建築設計，建置大型鳥居及紀念碑，成為台日友好重要據點。

日本眾議員高市早苗今率團向前首相安倍晉三銅像獻花致意。（記者陳文嬋攝）

日本眾議員高市早苗今率團向前首相安倍晉三銅像獻花致意。（記者陳文嬋攝）

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