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    康芮颱風來勢洶洶 農試所呼籲農民這樣做減少損失

    康芮颱風來勢洶洶，農業試驗所呼籲宜花東及台中以北等區域須嚴防強風大雨，提醒果樹、蔬菜已屆採收期應儘速採收，將損失降至最低。（記者陳建志攝）

    康芮颱風來勢洶洶，農業試驗所呼籲宜花東及台中以北等區域須嚴防強風大雨，提醒果樹、蔬菜已屆採收期應儘速採收，將損失降至最低。（記者陳建志攝）

    2024/10/29 13:10

    〔記者陳建志／台中報導〕中度颱風康芮來勢洶洶，行進路徑不排除直接從花東登陸，中央氣象署最快將於今天下午至晚間發布海警，明天（30日）上午發布陸警，而31日至11月1日將是颱風影響台灣最劇烈的時間，因暴風範圍大，農業部農業試驗所呼籲全台警戒，尤其宜花東及台中以北等區域須嚴防強風大雨，其中水稻灌排水溝渠要儘快進行疏通，果樹、蔬菜已屆採收期應儘速採收，將損失降至最低。

    農試所表示，水稻目前正值孕穗、抽穗及成熟期，田間灌排水溝渠要儘快進行疏通，避免颱風豪雨淹水；同時強化排水口的攔水設施，適度增高灌溉水的高度，減少稻株因強風造成的劇烈搖擺。颱風過後，應立即進行排水；天氣晴朗後可噴施白葉枯病、紋枯病、縱捲葉蟲及褐飛蝨的防治藥劑，並注意安全採收期。

    果樹部分，預估受災風險較大的作物為甜柿、椪柑、檸檬、香蕉、番石榴、木瓜、番荔枝、紅龍果、酪梨及咖啡等，提醒已屆採收期的水果應儘速採收，妥善貯藏，以減少果實損失；另應加強果園排水，架設支柱以固定植株與枝幹。

    葉菜與瓜果類部分，目前許多蔬菜正值採收期，已達適收期的蔬果宜於風雨來前儘早採收；下雨期間採收的蔬果產品不耐貯放，建議儘快銷售；尚未採收的蔬菜，除盡量避免風災造成的傷害外，直立式蔬果栽培棚架宜加強固定措施防止傾倒，需特別注意防範因多雨及高濕環境，導致作物根系泡水受損或後續引發的病害

    至於花卉部分，目前適逢文心蘭抽梗與外銷洋桔梗生產期，建議加強病蟲害防治以及雨後採後處理措施，確保切花品質；露地栽培切花及苗木，建議加強固定或增設抗風網，畦面鋪設抑草蓆等防護資材減少豪雨沖蝕。

    雜糧部分，北部及中部地區的春夏作甘藷大部分已採收；中南部秋裡作甘藷部分陸續種植中，現階段在生育初期或中期，甘藷植株容易受到浸水危害，需事先開溝以避免植株受損。玉米及落花生為生育中期至後期，應維持田間排水暢通，以避免植株根部受損。

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