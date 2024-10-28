心靈課程飯店包場！員工揭「詭異內幕」：大吼又哭泣

家寧疑似上心靈課程，導致狀態詭異。（圖擷取自YT頻道秘月期POPOO）

2024/10/28 23:51

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕YouTube的人氣情侶網紅「眾量級CROWD」日前正式分手，男方Andy與女方家寧，都另起爐灶開設了個人頻道，不過家寧才剛發布第一支影片，就引發了大眾的討論，影片裡的表情不自然、行為詭異等，都讓人猜測她可能加入「心靈課程」。對此，就有網友爆料，相關心靈團體在包場飯店時，所做出的種種詭異行為。

一位網友在網路論壇Dcard閒聊板上，以「關於眾量級家寧上的POP課程」為題發文透露，自己在某間五星級飯店工作時，曾遇過相關的心靈團體大包場，一次就是整整一個星期。同時，原PO的主管還爆料「因為總裁說他們包這一個禮拜可以賺一百萬」。

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同時，原PO也表示，他們一大清早就會有特定的早會模式，像是一群人趴在地上或椅子上大吼、哭泣，也會有人負責帶領大家鼓勵及尖叫。最讓原PO印象深刻是，當飯店人員進入會場清理時，就有種說不上來的壓抑感，並伴隨著奇怪的特殊香味，加上每個人的位子底下都有一盒衛生紙，各種行徑都讓原PO直呼「他們包場的兩次兩個禮拜每次經過我都覺得渾身不對」。

文章一出，網友表示「說真的做飯店的人，一定都會遇過類似這種的團體包場」、「直銷或微商也很愛搞這些」、「看來學費真的很高，竟能這樣包場」、「怪味？會不會集會現場偷放毒品啊？讓人不知不覺吸收」。

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