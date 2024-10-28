東北季風增強！週二北台濕涼防大雨 中南部溫暖留意午後陣雨

週二東北季風將增強，花、東地區為雲多亦有零星降雨，大台北及東北部地區有較大雨勢出現。（資料照）

2024/10/28 21:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（29日）東北季風將增強，大台北及東北部地區有較大雨勢出現，花、東地區為雲多亦有零星降雨，其他地區則為多雲到晴；各地白天高溫達28至30度，夜晚至清晨低溫約23至25度，請民眾多留意天氣變化。

中央氣象署指出，週二受東北季風影響，北台灣為陰雨的天氣，東部及東南部地區有零星短暫雨，而其他地區及澎湖、金門、馬祖大至為多雲到晴，但午後可能有局部短暫陣雨發生。

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溫度方面，週二北台灣整日濕涼，氣溫為22至25度，其他地區白天高溫仍有28至30度，低溫約23至25度，感受較舒適溫暖，澎湖為24至26度，金門為22至27度，馬祖為21至23度，早出晚歸請留意衣物保暖。

第21號輕度颱風「康芮」，週一下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1030公里的海面上，朝西北西方向往台灣東南方海面前進，短期內有增強為中度颱風的趨勢，預計週三外圍環流會影響迎風面的北、東半部地區，而週四、週五是影響最明顯的時候，週五下半天逐漸遠離，各地風雨明顯趨緩，不過路徑仍有變化，對各地影響的程度及時間仍需持續觀察。

天氣風險公司表示，颱風尚未影響台灣，受到東北季風增強影響，迎風面北部、東半部將有短暫陣雨，中南部地區天氣相對較好，山區午後仍有局部熱對流降雨機會，南部地區今天清晨前普遍有降雨的現象，上午之後可望隨著東北季風往南，進入背風面後而逐漸好轉。

紫外線指數部分，基隆市為「低量級」；雲林縣、花蓮縣、嘉義縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週二受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，高屏位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海因風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

第21號輕度颱風「康芮」恐成穿心颱。（擷取自中央氣象署網站）

溫度方面，白天高溫仍有28至30度，低溫約23至25度，感受較舒適溫暖。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，基隆市為「低量級」；雲林縣、花蓮縣、嘉義縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

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