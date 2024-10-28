與捷運共構平實轉運站動土不開工 南市交通局：2026年6月完工

台南平實轉運站將興建地上13層的複合轉運大樓。圖為模型圖。（圖由南市府提供）

2024/10/28 21:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市東區門戶新地標─平實轉運站，未來將銜接綠線及藍線的捷運車站，去年9月舉行動土典禮，針對動土後尚未正式開工，台南市交通局今天說明最新進度，指已完成動工前置作業，預計2026年6月30日前完成。

南市議員李宗霖今天總質詢關心平實轉運站何時開工的問題，他指出，民眾向他反映平實轉運站動土迄今已逾1年，卻未見動工，納悶轉運站「動土不動工？」

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南市交通局長王銘德說明，市府於去年舉辦動土儀式，得標廠商在今年上半年先行完成基地內的樹木移植、管線協調及圍籬架設等前置作業，並於同年7月與營造廠簽訂工程契約。

交通局補充說，根據本案的BOT合約規定，廠商的興建期為3年，且可申請延長1年；另，依據中央通函疫情期間公共工程展延工期之規範，本案工程興建期將達4.5年，預計最慢於2026年6月30日前必須完成。本案工程規模龐大，市府會全力以赴，確保工程如質如期完成。

平實轉運站位於台南市中華東路、小東路口，面積約1.42公頃，南市府以BOT方式開發，由國有財產署提供土地，三地集團旗下南仁湖集團投資超過54億元開發興建。全案分為2期開發，第一期規劃興建地下6層地上13層的複合轉運大樓，規劃15席大客車轉運站空間，590席小汽車及1000席機車停車空間，並引入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及辦公室等複合型機能。第二期開發則配合先進運輸系統建設時程，並規劃預留未來銜接捷運車站的空間介面及相關服務空間。

台南平實轉運站去年9月舉行動土典禮，交通局指已完成動工前置作業，預計2026年6月30日前完成 。（圖由南市府提供）

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