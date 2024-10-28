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    日月潭釣友樂當除魚虎英雄 號召團釣「打虎」

    釣友在日月潭釣到兩尾魚虎成魚，身長都超過60公分，他說，此次中4上2，表示咬餌的魚虎變多。（日月潭除三害特攻隊團友提供）

    釣友在日月潭釣到兩尾魚虎成魚，身長都超過60公分，他說，此次中4上2，表示咬餌的魚虎變多。（日月潭除三害特攻隊團友提供）

    2024/10/28 20:48

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府今年的電撈魚虎球作業結束，魚虎苗數量大減，展現除虎成效之際，釣友接手除害，這幾天接連釣到大魚虎，「日月潭除三害特攻隊」臉書社團版主莊天賜表示，「秋老虎」發威後就要迎接冬天，魚虎準備過冬會大力覓食儲藏能量，這段期間正是釣友「打虎」的好時機，號召一起團釣移除魚虎。

    日月潭兇猛外來魚種「魚虎」，近幾年嚴重破壞潭中生態，因魚虎繁殖力強，而小魚苗還未獨立前，成魚會圍繞小魚虎形成魚球，南投縣府依此特性接連幾年展開電撈魚虎球作業，今年電撈作業已在上週結束，從8月16日發現第一球魚虎球進行電撈，到上週結束作業，今年僅撈到3439尾小魚虎，不到去年的10分之1，縣府與當地漁民都認為，經數年電撈等方式防治有成效。

    電撈魚虎球結束後，釣友們接力「除虎」行動，上週五到昨日，有多位釣友釣到魚虎成魚，其中有多尾的長度都超過60公分。另有釣友一次釣到兩尾，並分享「中4起2」，即咬餌的有4尾，拉上時有2尾讓其脫鉤逃走，拉起來的2尾也都有60多公分，釣友說該種大小是一年多左右的成魚。

    這幾天也有釣友收穫滿滿，不只釣到魚虎，也釣到不少被稱為「日月潭三害」之一的紅魔鬼，另外還有被釣友稱為「消失很久」的鯁魚。

    莊天賜表示，政府和民間合作除害有成果，鯁魚、大頭鰱、曲腰魚都數量變多，而在秋末時期魚類都會大量覓食儲藏能量過冬，因此這段期間是釣大魚的好時機，尤其是過去幾個月釣魚虎摃龜的釣友，這幾天接連有斬獲，即用行動證明，誰都能成為「打虎英雄」。

    釣友在日月潭釣到的逾65公分魚虎成魚。（日月潭除三害特攻隊團友提供）

    釣友在日月潭釣到的逾65公分魚虎成魚。（日月潭除三害特攻隊團友提供）

    有釣友釣到兩尾大魚虎，以及一尾被釣友說消失很久的鯁魚（最下方）。（日月潭除三害特攻隊團友提供）

    有釣友釣到兩尾大魚虎，以及一尾被釣友說消失很久的鯁魚（最下方）。（日月潭除三害特攻隊團友提供）

    除了釣到魚虎，釣友也一併釣到紅魔鬼。（日月潭除三害特攻隊團友提供）

    除了釣到魚虎，釣友也一併釣到紅魔鬼。（日月潭除三害特攻隊團友提供）

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