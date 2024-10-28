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    桃園自立新村平交道11/1起常態交管 替代道路這樣走

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    2024/10/28 20:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕因應桃園鐵路地下化建設內壢段及中原段臨時軌第1階段工程需要，中壢區永福路（自立新村平交道）道路因作為臨時軌用地，交通部鐵道局施工期間需常態交維通行管制，請行經該施工路段的車輛配合減速慢行或改行替代道路行駛，以維行車安全；原訂採單線雙向通行，因地方反映交通疑慮，經再辦理說明會，管制方式改採雙線雙向通行，管制時間改為11月1日至明年1月25日，建議用路人儘量利用替代道路動線，使得必須進入車輛有較好的道路使用空間，讓車流量更加流暢。

    鐵道局北部工程分局指出，此階段施工項目為排水箱涵及管架等埋設作業，依交維計畫規劃替代動線供車輛通行及設置妥當，為配合施工區域局部改道可能對車流行進產生影響，建議用路人儘量利用替代道路動線。

    永福路由北向南可行駛替代道路：中華路一段→普忠路→環中東路，或中華路一段→興仁路→環中東路。

    永福路由南向北可行駛替代道路：環中東路→普忠路→中華路一段，或環中東路→興仁路→中華路一段。

    對此，市議員謝美英今日表示，內壢地區沿線平交道交通流量原本就很大，過往受台1線號誌影響，車流時常回堵到平交道上，桃園鐵路地下化內壢及中原段開工後，造成的交通衝擊可想而見，她籲請鐵道局一定要匯集各方意見，努力降低交通黑暗期對民眾的影響。

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

    桃園中壢自立新村平交道施工交管，鐵道局建議用路人儘量利用替代道路動線。（記者李容萍攝）

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