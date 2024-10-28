台中人不識代言購物節3駐台代表 副市長：可增國際曝光度

副市長黃國榮表示，邀請3位駐台代表不只是因為國際化，更代表對台中活動的肯定。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/28 20:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年台中市購物節不同於往年，改以新加坡、比利時及日本駐台代表來擔任代言人，民進黨議員施志昌詢問駐台代表民眾不認識，如何代言？曾任駐蒙古大使的副市長黃國榮表示，民眾不知道3位代表的名字不重要，重點是駐台使節都來行銷台中活動，代表台中很受重視，而3位代表來代言不僅是為了國際化，還有其他效益存在。

台中市購物節不同於以往邀請藝人謝金燕及林美秀來代言，今年則是邀請到新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、比利時台北辦事處處長馬徹、日本台灣交流協會台北事處所代表片山和之。

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民進黨議員施志昌則認為，3位代表民眾並不認識，如何讓購物節國際化？副市長黃國榮則表示，3位代表來台中代言，不僅是為了國際化，還有其他效益存在，3位駐台代表願意免費代言，表示對台中市的重視。

黃國榮表示，駐台代表處多在台北市，很少到其他縣市來，除非有自己國家的公司、工廠，才會到南下到其他地方，而透過參加購物節活動可讓駐台代表更了解台中的城市發展。

黃國榮強調，民眾不認識3位代表沒有關係，3位都願意免費為台中購物節拍影片，代表因為這些國家駐台代表都認同台中購物節的活動；另外，駐外代表在台中市參加活動，分享在網路上在台中的活動，也是另種宣傳效果，加上新加坡也有購物節，市長盧秀燕曾訪問過新加坡，感覺更有心；而日本在台的觀光客很多，都有發揮宣傳效益。

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