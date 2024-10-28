大同醫院被爆留任員工需先辦離職 高市勞工局：不需要

高雄市立大同醫院被爆留任員工需先辦離職，勞工局獲報調查表示不需要，派人稽查也未發現違法。（資料照）

2024/10/28 20:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕疑有大同醫院員工於社群媒體及市府線上即時服務系統，反映大同醫院經營權於114年轉換後，欲繼續留任大同醫院卻被要求需於11月15日先辦理離職，將影響奬金、年資等勞動權益，高市勞工局今派人稽核，大同醫院管理及人事部門、工會代表均回應未接獲員工反映。

勞工局強調大同醫院員工與大同醫院簽立勞動契約，雇主為大同醫院而非高醫大法人，因此，原大同醫院員工留任，沒有提出離職申請書的必要。

請繼續往下閱讀...

勞工局今（28）日表示，有自稱「電鍋」（暗喻大同）醫院現任員工表示，「2025/01/01後由塑膠醫院接手，為顧及家庭及有份穩定工作，選擇繼續留任原醫院，但上週主管要求依勞基法1個月前提出離職單」，她擔心若提前一個月（11月15日）離職，11/16至12/31恐呈現無業無收入狀況，12月醫院該給的「聖誕獎金」也沒了！

該員工又稱，離職後至至明年1/1到塑膠（指長庚醫院）後，之前的年資都沒了，變成新進人員，8/31前留任，塑膠承諾的每月5000元的留任獎金也沒了，合理嗎？

勞工局今（28）日派人前往大同醫院，並邀請高醫工會代表一同入場了解，大同醫院管理及人事部門、工會代表均回應未接獲員工反映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法