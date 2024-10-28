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    到咖啡廳吃麻油麵線！溪州喬咖啡傳承古早味 更讓獨老走出來

    陳俊禎靠著吃了40年的記憶試著烹煮麻油蛋麵線，有肉、蚵仔、蛋等料理，將每位復刻。（記者陳冠備攝）

    陳俊禎靠著吃了40年的記憶試著烹煮麻油蛋麵線，有肉、蚵仔、蛋等料理，將每位復刻。（記者陳冠備攝）

    2024/10/28 20:25

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉民陳俊禎曾是竹科高管，多年前返鄉經營咖啡店，希望讓當地有個溫暖聚會的地方，喜愛料理的他也常推出許多私房料理，近日他推出一款「麻油蛋麵線」，因傳承當地一甲子攤位「麵線阿嬤」的口感，讓不少人驚艷，每天都來咖啡店買麻油蛋麵線回味，連獨居老人都甘願步出屋外來品嚐。

    綽號「喬大」的陳俊禎曾是年薪上百萬的台積電工程師，8年前返回故鄉彰化縣溪州鄉經營「喬咖啡夢想屋」，為響應友善土地農民理念，店內提供販售農作，「鄉氣」滿溢的咖啡屋成為旅人與當地民眾歇腳的景點，華山基金會溪州天使站近日在此舉辦建站14周年感恩茶會，20多名獨居長者受邀，為此陳俊禎端出秘密武器「麻油蛋麵線」，不少長者吃了驚呼「好久沒吃到這種古早味麵線」、「好懷念」、「幸好沒失傳」等語。

    陳俊禎表示，麵線阿嬤本名劉繁，她的攤位開在溪州市場將近60年，他最愛吃麻油蛋麵線，因為有肉、蚵仔、蛋、豬肝等許多料理，他從小吃到大，直到2年前麵線阿嬤因年屆90歲退休，麵攤跟著收攤，他不想讓這個專屬溪州人的口味失傳，因此推出該料理，沒想到會意外爆紅。

    陳俊禎笑說，有時一天要煮30碗麻油蛋麵線，比賣咖啡還多！他說，其實並沒有特別跟麵線阿嬤請教如何製作麻油蛋麵線，完全是靠吃了40年的記憶試著烹煮，他曾邀請麵線阿嬤來品嚐，她吃後覺得口味很像，近日還獲得美食評鑑推薦，但最讓他感動的是，有不少長者專程來吃麵線，很開心看見他們願意走出來，他也會將這份古早味繼續傳承下去。

    陳俊禎復刻料理古早味「麻油蛋麵線」，意外吸引不少老者走進咖啡店吃麵線。（陳俊禎提供）（記者陳冠備攝）

    陳俊禎復刻料理古早味「麻油蛋麵線」，意外吸引不少老者走進咖啡店吃麵線。（陳俊禎提供）（記者陳冠備攝）

    彰化溪州麵線阿嬤劉繁（圖右）販賣麻油蛋麵線近一甲子，成為溪州人的回憶。（圖左陳俊禎提供，圖右吳音寧提供）（記者陳冠備攝）

    彰化溪州麵線阿嬤劉繁（圖右）販賣麻油蛋麵線近一甲子，成為溪州人的回憶。（圖左陳俊禎提供，圖右吳音寧提供）（記者陳冠備攝）

    陳俊禎（右）曾邀請麵線阿嬤（左）品嘗麻油蛋麵線，麵線阿嬤吃完稱讚，還開心合影。（陳俊禎提供）

    陳俊禎（右）曾邀請麵線阿嬤（左）品嘗麻油蛋麵線，麵線阿嬤吃完稱讚，還開心合影。（陳俊禎提供）

    華山基金會溪州天使站巧咖啡舉辦建站14周年感恩茶會，當地多名長者走出戶外在咖啡廳一起品嘗麻油蛋麵線。（陳俊禎提供）

    華山基金會溪州天使站巧咖啡舉辦建站14周年感恩茶會，當地多名長者走出戶外在咖啡廳一起品嘗麻油蛋麵線。（陳俊禎提供）

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