台中6學子努力抗癌向學 獲頒周大觀助學金

周大觀基金會陽光喜憨天使周以嘉吹奏薩克斯風，擔任街頭藝人演出，鼓勵身障病友樂觀生活。 （記者張軒哲攝）

2024/10/28 18:00

〔記者張軒哲／台中報導〕為鼓勵全國罹癌學生勇敢抗癌、熱愛生命，財團法人周大觀文教基金會今日在台中市府陽明市政大樓頒發助學金給惠明盲校幼兒園腎臟癌眼盲雙胞胎姐妹馮可京、馮可佳、吉峰國小腦癌生醫小勇士王羿傑、力行國小血癌獨眼繪畫天使謝蕎妁、大甲高中腦癌鬥士黃祥恩、中台科大肝癌烘焙天使許珮綺，其中許珮綺與家人出國，由班導師代為領獎，中台科大校長陳錦杏也共襄盛舉，場面感人。

周大觀文教基金會為鼓勵罹癌學生勇敢抗癌、熱愛生命，設置「周大觀抗癌圓夢助學金」，頒發每位罹癌學生2萬元助學金，從1997年開始，至今27年來已頒發2億8100多萬元，力挺1萬4116位罹癌學生戰勝死亡，活出希望。周大觀基金會陽光喜憨天使周以嘉吹奏薩克斯風，她也分享自身擔任街頭藝人，到世界各國遊歷演出經歷，鼓舞大家樂觀堅強。

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年紀最小、就讀惠明盲校幼兒園小班的可京、可佳姊妹先天性視障，僅能看到些微光影，可佳還罹患腎臟癌，抗癌成功，今日父母跟阿嬤開心陪伴領獎。就讀吉峰國小的羿傑在一年半前發現罹患腦癌，近兩年為了抗癌，幾乎以醫院為家，樂觀積極逢人就說：「只有希望，沒有絕望。」就讀力行國小蕎妁自小即受疾病所苦，目前她因接受贈哥哥的幹細胞已痊癒，然而血癌使她視覺受到影響，但是她以堅持畫圖抗癌。

就讀大甲高中的祥恩在6年前發現罹患腦癌，在接受治療後曾復原，卻在9個月後復發，他歷經60多次化療堅持活下去。就讀中台科大的珮綺在3年前罹癌，中台科大校長陳錦杏說，珮綺在接受治療期間努力學習，去年第一學期學業成績獲班上第二名，盼朝著成為出色的烘焙師夢想前進。

力行國小謝蕎妁（前排左起）、吉峰國小王羿傑、惠明盲校馮可京、馮可佳、大甲高中黃祥恩獲頒周大觀抗癌助學金。（記者張軒哲攝）

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