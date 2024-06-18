感謝善心人士幫助 海大附中生勇抗癌 ：很想和同學一起上大學

副市長邱佩琳與海大附中林姓學生擁抱，給他愛和善的力量，希望他勇敢走下去。（記者盧賢秀攝）

2024/06/18 20:26

〔記者盧賢秀／基隆報導〕海大附中林姓學生去年7月確診罹患重大惡性罕見腫瘤，近日將展開第二階段治療，基隆和平島天顯宮和力揚停車場合捐40萬元，協助他抗癌。林同學說，很感謝幫助他的善心人士，他很想和同學一起上大學，讓自己變得更好，回饋更多人。

海大附中漁業科林姓學生家住新北市萬里區，與媽媽2人相依為命。去年暑假，他突然高燒不退，轉診台北榮民總醫院，診斷出罹患極罕見的「骨盆惡性結締組織增生性小圓細胞腫瘤」，需要化學治療及投放標靶藥物。

請繼續往下閱讀...

學校家長會、周大觀文教基金會及社會各界去年為他募得100多萬元醫療費，林同學身體也逐漸好轉，目前將進行第二階段的標靶藥物治療，醫療費不足70萬元，在基隆市府協助下，天顯宮和力揚公司各捐出新台幣20萬元。

林同學今天說，非常感謝協助他的善心人士，很多人總是跟他說這只是微薄之力、是小錢，但對他來說卻是很大的幫助。一開始他聽到不能上學時，非常難過，因為學校對他來說非常重要，他也很想和同學一起上大學，讓自己變得更好，回饋更多人。他希望其他病友加油，不要放棄。

基隆市副市長邱佩琳說，看到林同學這麼感恩，聽得快掉下眼淚，目前還有30萬元的缺口，市府會持續尋求善心人士的協助，希望林同學以最大勇氣走下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法