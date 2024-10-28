外送員新購換購電動機車 南市補助加碼

南市環保局於秋冬空污季加碼補助外送員，以鼓勵外送夥伴使用電動機車。 （圖由南市環保局提供）

2024/10/28 16:31

〔記者蔡文居／台南報導〕為改善空氣品質，台南市今年率先全國公告新購或換購電動機車補助方案，針對高行駛里程外送員族群加碼補助3000元，並在秋冬空污季節再投入150萬元補助月租費，外送員每月最高補助800元，每輛最多可申請3個月，鼓勵外送夥伴使用電動機車。

南市環保局表示，南市113年率六都之先，加碼補助外送員購買電動機車，考量到外送員工作習性，更首創於空品不良季節期間提供月租費補助，依接單數每月最高可達800元，減輕負擔並提高使用意願，用最實際的行動，號召更多民眾一起加入減碳行列。

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南市環保局長許仁澤表示，目前兩大外送平台在南市約有9000名外送員，其中約1450名使用電動機車。為鼓勵外送員加入減碳行列，113年機車汰舊換新補助外送員方案，申請條件由原先需符合前一年度需完成接單1000件的條件，改為完成接單100件即可申請，藉此提升外送員汰換意願。

環保局說，為加速秋冬空污季節空品改善，自今年10月1日至12月31日期間，更特別針對外送員族群推出月租費補助，依最高接單數的月份進行申請，每月最高補助800元，每輛最多可申請3個月，補助名額有限，相關補助辦法詳見「臺南市機車管制及汰舊換新補助資訊網。

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