高雄二行程機車 汰舊補助擬提高

二行程機車造成空氣汙染，圖為進行不透光檢測。（資料照）

2024/10/28 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄二行程機車目前仍有五萬一千多輛，議員籲市府提高補助金額，加快汰換；環保局長張瑞琿表示，汰舊的補助正研議提高，但部分車主認為車子是骨董車，不願汰換。

二行程機車易造成空氣污染，在碳氫化合物方面，二行程機車污染度為四行程機車十七至十八倍，一氧化碳約為二倍。

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市議員湯詠瑜指出，統計至今年八月，高雄二行程機車數量，共有五萬一七二七輛；雖然今年一至八月淘汰的數量三八七七輛，但速度應再加快。

根據統計，高雄二行程機車密度前五名的行政區都集中在市區，第一是新興區的每平方公里六七○輛，其餘二至五名依序為鹽埕區、苓雅區、旗津區、前金區；二行程機車未定期檢查的密度前五名行政區，也是這五個行政區。

高雄補助金額偏低 還有數量限制

湯詠瑜認為，二行程機車是移動污染源，但目前高雄補助汰換老舊機車添購電動機車的金額，重型只有七千元，且有五千輛的限制；台北則補助二萬二千元、桃園也補助二萬元、台中一萬八千元，高雄的補助金額明顯偏低，希望市府提高補助金額，加速汰換速度。

環保局長張瑞琿表示，高雄二行程機車近年最高峰時達二、三十萬輛，當時補助金額非常高，一年投注經費二億元。目前的五萬一千多輛，有些車主認為是骨董車，不願報廢或汰換；此外，有些車主覺得只騎短程，想保存這些老機車。

議員籲 市府應再提高補助金額

張瑞琿強調，提高補助或許會增加一些誘因，市府可以研議提高，汰舊目前是補助五百元、換電動機車則補助七千元，針對汰舊的補助金額可以再提高。

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