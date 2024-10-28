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    玉山塔塔加赤腹鷹+灰面鵟鷹 6萬隻南遷過境破紀錄

    玉山塔塔加10月是灰面鵟鷹過境期，今年觀察到3萬279隻。（志工李和家攝，玉管處提供）

    玉山塔塔加10月是灰面鵟鷹過境期，今年觀察到3萬279隻。（志工李和家攝，玉管處提供）

    2024/10/28 16:31

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區每年9至10月是赤腹鷹、灰面鵟鷹南遷度冬季節，今年觀察到的赤腹鷹破紀錄「爆大量」，來到2萬9827隻，灰面鵟鷹3萬279隻，合計6萬106隻破歷年紀錄，玉山國家公園管理處表示，雖然10月灰面鵟鷹過境即將到尾聲，但預計本月底到11月初，仍有機會看到過境「鷹」姿。

    玉管處指出，近年到了秋天9、10月，都會到塔塔加麟趾山，以及自忠一帶分別觀察赤腹鷹與灰面鵟鷹，9月赤腹鷹累積觀察到2萬9827隻，不僅相較去年1萬3044隻多出一倍，與歷年約1萬餘隻相比，可說是破紀錄的「爆大量」。

    10月則是灰面鵟鷹過境期，今年觀察到灰面鵟鷹3萬279隻，雖較去年3萬1337隻少了1000多隻，但突破3萬隻的數量仍維持一定水準，今年2種鷹群累計達6萬106隻，打破歷年觀察的總數紀錄。

    玉管處表示，今年大型猛禽過境數量創新高，除與近年持續累積的觀察經驗有關之外，今年颱風較多，為南遷的鷹群帶來有利的氣流也有關係，由於10月仍是灰面鵟鷹過境期，民眾白天來到塔塔加不妨仰望天空欣賞展翅「鷹」姿，預計到本月底至11月初都有機會看到。

    玉山塔塔加10月是灰面鵟鷹過境期，白天可見鷹群在天空盤旋。（玉管處提供）

    玉山塔塔加10月是灰面鵟鷹過境期，白天可見鷹群在天空盤旋。（玉管處提供）

    玉山塔塔加9月赤腹鷹（如圖）過境破紀錄「爆大量」，來到2萬9827隻，與10月灰面鵟鷹過境加總，合計6萬106隻創歷年新高。（玉管處提供）

    玉山塔塔加9月赤腹鷹（如圖）過境破紀錄「爆大量」，來到2萬9827隻，與10月灰面鵟鷹過境加總，合計6萬106隻創歷年新高。（玉管處提供）

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