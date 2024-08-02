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北市狼師涉偷拍女學生 顏若芳再爆多校竟未依規定落實反針孔偵測

台北市議員顏若芳調查發現，近3年竟有多校未依規定落實針孔攝影機偵測。（取自顏若芳臉書）

台北市議員顏若芳調查發現，近3年竟有多校未依規定落實針孔攝影機偵測。（取自顏若芳臉書）

2024/08/02 15:09

〔記者楊心慧／台北報導〕檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，逮捕116人中有一名北市國小老師涉案，偷拍女學變態行為引全國譁然，雖然台北市教育局下令即時解職止血，但台北市議員顏若芳調查發現，近3年竟有多校未依規定落實針孔攝影機偵測，恐讓北市校園淪「偷拍溫床」，要求儘速稽查所轄場所的偵測紀錄、確保符合偵測規範。

顏若芳表示，台北市自2012年起訂定《臺北市防止公共場所針孔攝影暫行管理辦法》，要求學校在內的各公共場所每月至少執行一次針孔攝影偵測，但經她的辦公室調查後發現，從2021年至2023年仍有18校未落實相關偵測規定，甚至還有偵測次數連年掛0的情形。

顏若芳指出，《管理辦法》中也有規定偵測紀錄的相關書表必須統一由都發局訂定，但目前各單位所使用的偵測紀錄並依然沒有統一、雜亂無章，她痛批北市多年來擺爛，讓校園淪為「偷拍溫床」。

顏若芳說，北市現行公共場所偵測頻率的規定，是每月至少偵測一次，但她也以韓國首爾市為例，指出其實首爾市府早在2017年就成立了「間諜攝影偵查小組」，並以一週三次的頻率來偵測針孔攝影機，現在雖然頻率下降到每週一次，但都比台北還頻繁，應有值得借鏡參考之處。

顏若芳呼籲，北市府不要每次都只會出事才止血，但平時的功課卻都沒做好，她要求北市府各單位除了要儘速稽查所轄場所的偵測紀錄、確保偵測規範外，同時也應檢討相關管理辦法，研議提高偵測頻率、以公家單位帶頭做起的可能性。

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