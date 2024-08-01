台鐵縱貫線8/2恢復雙線通車 北迴線提前單線通車

受凱米颱風影響，縱貫線「嘉義至新營」、北迴線「和仁至崇德」雙線不通，台鐵公司今（8月1日）宣布，縱貫線明（2日）起恢復雙線通車；北迴線恢復單線通車，比原訂8月3日提前。台鐵列車示意圖。（資料照）

2024/08/01 15:34

〔記者蔡昀容／台北報導〕受凱米颱風影響，縱貫線「嘉義至新營」、北迴線「和仁至崇德」雙線不通，台鐵公司今（8月1日）宣布，縱貫線明（2日）起恢復雙線通車；北迴線恢復單線通車，比原訂8月3日提前。

颱風襲台，台鐵縱貫線「嘉義至新營」因八掌溪溢流，八掌溪橋南橋台路基遭冲刷掏空；北迴線K48+500、K56+620、K56+820土石流淹沒東、西線軌道，K53+800小清水溪橋樑西正線也沖毀，造成雙線不通。

請繼續往下閱讀...

台鐵表示，經多日搶修並檢視橋梁安全、路線試運轉後，8月2日首班車起，緃貫線「嘉義至新營」恢復雙線通車，北迴線「和仁至崇德」東正線恢復單線雙向通車，全線列車全面恢復正常行駛，但初期限速慢行，通過「嘉義至新營」各次列車平均延誤約10分鐘，「和仁至崇德」各次列車平均延誤約20至30分鐘。

台鐵說明，北迴線小清水溪橋樑預估12月底才能搶修完成，並恢復通車；為避免列車誤點影響旅客行程安排，台鐵公司計畫8月30日起，至東部幹線恢復雙線行駛止，會調整部份列車時刻，對號列車車票延後至8月16日0時起開放訂票。

台鐵補充，8月2日加開5306次（花蓮往新左營，08:35開、13:34到）、5321次（新左營往花蓮，17:26開）普悠瑪號照常行駛；8月3日起1次、2次觀光列車環島之星恢復行駛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法