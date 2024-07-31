凱米颱風重創花蓮交通！ 陸海空最新疏運方式、時間一次看

接駁時刻表。（台鐵公司提供）

2024/07/31 18:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風重創蘇花路廊，造成花蓮縣崇德到和平站的區段鐵、公路中斷；交通部今天（31日）公布最新陸海空緊急疏運措施，提醒民眾近期若有往返花蓮地區需求，請密切注意各疏運單位發布訊息。

陸運部分，台9蘇花公路和仁到崇德路段自昨天（30日）下午17時搶通後，今天起每日採上午6時到8時、中午12時至13時及下午17時至19時等3個時段管制開放通行。

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台鐵崇德到和平區間仍中斷，台鐵公司與公路局在7月31日到8月2日間開行「新城=和平站」區間每日7班次公路接駁，可提供1400人次疏運服務。民眾到達新城站及和平站都可對接搭乘台鐵「花蓮=崇德」、「宜蘭=和平」區間列車。台鐵公司也配合台9線開放和仁=崇德間通行管制時段，為考慮公車運用情形，更新和平站公車接駁時間，原16時50分改為17時20分；原19時10分，改為19時20分。

台鐵公司預估8月3日可搶通北迴線東正線，採單線雙向減速通行，屆時民眾就可選擇搭乘火車返往花蓮。

海運也有疏運措施。航港局協調新臺馬輪自7月28日至30日行駛蘇澳港與花蓮港間，單趟可載運642人、45輛小客車，每日往返1航班；自7月31日至8月2日由澎湖輪接續協助疏運，單趟可載運600人、80輛小客車，每日往返1航班。

7月31日至8月3日再調派凱旋一號協助疏運，單趟可載運261人，每日往返2航班。經統計7月28日至30日已開航3航班，總計提供3852座位數，載運旅客3005人，車輛322輛，平均載客率78%。

空運方面，民航局協調航空公司增開台北—花蓮加班機，自7月26日至31日每日增開2架次，8月1日至4日每日增開4架次，加上原有正班機，7月26日至8月4日總計提供42架次，2940座位數。另自7月26日至30日已飛航16架次，總計提供1120座位數，載客1102人，平均載客率98%。

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