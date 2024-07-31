為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台鐵中壢臨時站悶熱引爆民怨 鐵道局：1個月內加裝電扇、空調

中壢火車站臨時站6月才啟用，民眾抱怨臨時站月台悶熱。（記者黃政嘉攝）

中壢火車站臨時站6月才啟用，民眾抱怨臨時站月台悶熱。（記者黃政嘉攝）

2024/07/31 16:06

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台鐵中壢火車站臨時站6月啟用後，有民眾抱怨月台悶熱，桃園市議員黃敬平今天邀集交通部鐵道局北區工程分局會勘，交通部鐵道局北部工程分局承諾，將爭取經費約1個月時間加裝電扇與空調設施，改善站內悶熱問題。

黃敬平與交通部鐵道局北部工程分局第一工程隊正工程司兼隊長劉蔡中會勘，從中和路上的前站大廳、進站的川堂走道，以及經過樓梯到月台處，發現候車月台兩側因施工圍籬阻礙空氣流通，黃敬平說，目前臨時站的樓梯處、2樓穿堂護欄孔洞小，透風性很差，加上整座中壢新站緊鄰工區，「就像待在廚房的烤箱旁悶熱」。

在車站穿堂引導旅客動線的志工表示，有時月台太熱，乘客一多，很多人寧願在2樓穿堂人行空橋處等候，列車快進站時，才跑下去搭車，因此需要疏導他們往月台候車。

在月台候車的72歲方小姐表示，近中午11點多站在月台真的熱死人，未來如果能加裝電風扇「當然好啊」不然現在夏天天氣真的太熱，等個車就滿身汗。

劉蔡中於會勘後表示，關於民眾反映中壢臨時站悶熱問題，將爭取經費，約1個月時間，採購空調設備及耗材，在候車月台上方天花板、連接通道人行空橋，及上下樓梯等處加裝電風扇，並於中和路前站出口處加裝冷氣空氣門及分離式冷氣等空調設施，強化月台及空橋通道的通風，避免出口處冷氣外洩，讓台鐵旅客可以更舒適。

黃敬平說，臨時站除車站大廳外，在月台、穿堂、進出站剪票口等旅客動線，幾乎沒看到空氣循環或排風裝置，台鐵既然已經轉型，更應以旅客感受取向為改善考量。

交通部鐵道局北部工程分局第一工程隊正工程司兼隊長劉蔡中 （前排右） 將爭取經費採購風扇、空調設備。（記者黃政嘉攝）

交通部鐵道局北部工程分局第一工程隊正工程司兼隊長劉蔡中 （前排右） 將爭取經費採購風扇、空調設備。（記者黃政嘉攝）

民眾抱怨臨時站月台悶熱，等車滿身汗。（記者黃政嘉攝）

民眾抱怨臨時站月台悶熱，等車滿身汗。（記者黃政嘉攝）

站內川堂走道無風扇、空調設施。（黃敬平服務處提供）

站內川堂走道無風扇、空調設施。（黃敬平服務處提供）

黃敬平邀集交通部鐵道局北部工程分局會勘。（黃敬平服務處提供）

黃敬平邀集交通部鐵道局北部工程分局會勘。（黃敬平服務處提供）

月台間上下樓梯處無風扇及空調設施。（記者黃政嘉攝）

月台間上下樓梯處無風扇及空調設施。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
改善台鐵中壢站前交通亂象 桃市府今祭出「清道專案」取締
2024/07/01 20:06

改善台鐵中壢站前交通亂象 桃市府今祭出「清道專案」取締
最醜車站掰了！中壢臨時前站6/16啟用 新交通動線6/4上路
2024/05/29 19:03

最醜車站掰了！中壢臨時前站6/16啟用 新交通動線6/4上路

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
中壢臨時站西側美樂路 明起新增YouBike站點
2024/06/29 19:39

中壢臨時站西側美樂路 明起新增YouBike站點

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播