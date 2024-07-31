台鐵工會要求別急著通車 交通部仍定8/3北迴單線搶通

北迴線因土石流淹沒軌道，台鐵宣布延至8月3日搶通。（台鐵公司提供）

2024/07/31 17:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風重創台鐵北迴線，導致花蓮和仁到崇德段有四處軌道嚴重受損，小清水溪橋還被沖毀；台鐵產業工會今（31日）發表聲明，要求台鐵不要著急搶通、寧可「無限期該區間暫停行駛」，也不要搶通後再度發生事故。不過交通部仍強調，北迴線要在8月3日單線雙向通車。

台鐵產業工會指出，近期多處軌道要做修復工程，且周邊施工環境也因颱風影響有施工風險，上週花蓮崇德段山崩險些造成員工活埋，然而交通部與台鐵公司卻只是暫停夜間施工，仍然以「搶修」觀念，工會認為在壓縮施工時間下，犧牲的是完整安全評估及防護措施，是不顧員工及旅客安全的決策。

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工會指出，今年4月花東強震過後，台鐵在短時間內搶修通車，但陸續發生落石波及自強號、掉落到軌道上等事故，早已表示花東線需要的不僅是搶通，而是對於周遭防護需再進行評估與強化工程，否則只會一再進入搶通與停駛的惡性循環，讓旅客更加不信任台鐵能提供安全的運輸，更是置所有員工於職安風險中，難以相信這是帶來安全改革的公司化結果。

工會要求台鐵不要著急搶通，重視搶通人員的安全，重新評估受損狀況，寧可「無限期該區間暫停行駛」，直到修復確保安全無虞、防護措施完善，再公告周知即將恢復行駛，也不要再發生搶通後，再度發生事故的狀況。

工會表示，由於凱米颱風影響範圍包含東西幹線，因此主張在尚未修復前分割南北運轉，清楚告知旅客，北線最長就是蘇澳到嘉義，南線最長就是花蓮到新營，重新安排車次運作，避免旅客到了停駛路段後才在接駁站大排長龍或是買不到票，衍生不必要的糾紛。

不過交通部公共運輸及監理司也說明，台9線和仁到崇德路段已在30日搶通、可採管制通行，公路局與台鐵公司今日起開行免費接駁客運，台鐵仍預計8月3日搶通北迴線東正線，將採單向雙向通車。

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