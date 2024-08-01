嘉市民族國小西側公辦都更動土 15層社區大樓開價每坪47至53萬

嘉義市民族國小西側公辦都更案今天動土，國城建設總裁洪平森（左）、嘉義市長黃敏惠（右）祝福工程好彩頭。（記者王善嬿攝）

2024/08/01 15:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市民族國小西側第一期公辦都市更新案，位處吳鳳北路與民族路、垂楊路連結街廓，2022年由國城建設股份有限公司得標開發，今舉行動土大典，開發基地總面積1359坪，規劃興建地上15層樓社區大樓共234戶，即起開放預售，開價一坪47至53萬元。

嘉義市長黃敏惠、國城建設公司總裁洪平森、副總經理洪嘉聰、立委王美惠等人今出席動土大典，為工程祈福。

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黃敏惠表示，此案名稱「嘉義都更好」，腹地位於嘉義市中心黃金地段，市府團隊耗時20多年協商，解決牽涉4個公家機關所有權，以及處理地上物與占有物問題，攜手教育部、國有財產署、嘉義縣政府等單位推動整合，成為中彰投雲嘉首例公辦都更典範，也是地方、中央部門通力合作成果，開啟嘉義市公辦都更歷史新頁。

黃敏惠說，不只第一期公辦都更案動土，第二期開發預計年底正式公告招商；崇文國小對面國有土地，已有知名建設公司地上權住宅大樓興建計畫；二期基地對面吳鳳北路與民族路三角窗，也有北部建商整合土地，申請危老重建住商大樓，預期帶動區域性繁榮發展。

王美惠表示，中央了解地方需求，近幾年不斷調整、修正都更相關條例，提高誘因讓企業願意投資開發，民族國小西側公辦都更案，是中央、地方協力推動成果。

洪嘉聰說，今天是國城也是嘉市的喜事，此案不只是中彰投雲嘉第一個公辦都更案，更是嘉市發展里程碑，代表這座城市將跳躍式、加速發展，走向更宜居、繁榮方向。

洪嘉聰表示，此基地位處嘉義市市中心，是蛋黃中的蛋黃，總基地面積1359坪，國城建設投資50億元，將打造4棟地上15層樓、地下3層樓住宅跟商辦大樓，預計2028年底完工交屋；地主教育部可分到1000多坪商辦空間，且最近已有2、30組客人詢問店面，相信教育部未來招商會很順利；一樓規劃一個單位交由嘉義市政府社會處作為托育中心使用的公益設施。

「嘉義都更好」社區大樓住宅規劃2到4房，從26到50坪，開價每坪47至53萬元，房價逾千萬元。

黃敏惠說，市府不炒房價，也希望有合理的房價，最重要的，要重新帶起區域繁榮，附近有嘉義in89豪華影城，將形成嘉義市新都心。

國城建設副總經理洪嘉聰表示，預計打造地上15層樓、地下3層樓住宅及商辦大樓。（記者王善嬿攝）

嘉義市民族國小西側公辦都更案今動土。（記者王善嬿攝）

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