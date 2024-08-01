學校新學年開始 台中75校校長布達交接

學校新學年開始，台中有75校今校長布達交接。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/01 15:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校新學年開始，台中市有75所學校校長今在台中市政府完成布達交接典禮；今年有19名校長首獲遴聘出任校長職，有12名校長退休，完成教育傳承；台中市長盧秀燕勉連任、調任及初任校長持續恪守崗位辦好教育，培養更多優秀人才，也盼退休校長未來繼續擔任教育終生志工，給予教育界指導和幫忙。

台中市府今統一舉辦高中以下及幼兒園校（園）長布達交接典禮，新學年度獲遴聘校（園）長共75位，其中連任校長21人、調任校長35人及初任校（園）長19人。

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代表退休校長致詞的新社區新社國小校長吳錦森先祝福跟他一同退休的校長們圓滿完成任務，也祈願今年接下聘書的校長都是稱職、有品味、快樂的領導者；代表新任校長致詞的太平區建平國小校長彭怡文則期許，新任校長都能成為燦爛的陽光，照亮孩子，啟發孩子的潛能，成就校園裡每一個人的夢想，幫助孩子們成功，成就善的循環。

台中市長盧秀燕昨日才自美國返台，今親自主持校長布達交接儀式，她說感謝退休校長對教育的貢獻，奉獻他們的精華歲月在教育工作、教養孩子，她表示敬意也期許，退休不是工作結束，而是職務的轉換，盼退休校長未來繼續擔任教育終生志工，給予教育界指導和幫忙。

盧秀燕另說，辦好教育很重要，會持續挹注資源與所有校長攜手合作，提供適性多元教育，成就每個孩子，她也對每位連任、調任及初任的校（園）長們有信心，相信透過工作經驗與教育熱情，一定可以樹立台中市教育典範，讓城市更好。

台中市教育局指出，今年榮退的12名校長分別為台中啟明校長廖連喜、潭子國中校長蔡玉玲、立新國中校長張嘉亨、北屯區東光國小校長鄭人榮、梧棲區中正國小校長洪秀菊、大安區三光國小校長蘇麗娜、新社區新社國小校長吳錦森、大安區大安國小校長許瑞芳、北屯區北屯國小校長蔡添財、大肚區大忠國小校長王秋發、太平區建平國小校長蔣東霖及新社區大南國小校長謝政隆。

學校新學年開始，台中有75校今校長布達交接。（記者蘇孟娟攝）

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