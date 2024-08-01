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苗縣中小學校長交接 鍾東錦期勉為學子營造更優質的學習環境

苗栗縣長鍾東錦（右七）頒發新任校長聘書。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦（右七）頒發新任校長聘書。（苗栗縣政府提供）

2024/08/01 14:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（1）日舉行苗栗縣 113 學年度中小學連任暨新卸任校長交接典禮，由苗栗縣長鍾東錦主持交接儀式，期勉新任及連任校長發揮領航者角色，肩負起培育苗栗未來人才的重任，為學子營造更優質的學習環境，縣府也會作為學校最堅強的後盾，共同打造優質、友善及永續的教育環境。

苗縣府教育處依據苗栗縣縣立高級中等學校及國民中小學校長遴選自治條例，完成遴選作業，連任暨新任校長總計55位，其中有22所學校校長連任、33所學校校長異動（新任），另有6 位校長退休。

交接典禮今天在啟文國小活動中心舉行，鍾東錦頒贈紀念品及退休紀念獎牌，感謝退休校長林秋嬋、陳財喜、徐世芬、周昌柏、黃善華、卓美花對教育的貢獻，並且逐一頒發聘書恭喜新任和連任校長，主持印信交接及宣誓儀式。

113 學年度連任校長共有22名，分別為文英國中邱世允、文林國中張慶應、後龍國中賴志良、造橋國小吳宏文、信德國小黃文昭、士林國小葉玲、象鼻國小葉文杰、鯉魚國小羅國基、田美國小黃勝全、僑樂國小許嘉勳、南和國小劉興欽、栗林國小倪明宗、談文國小曾瑞雲 、新開國小鄭惠鳳、照南國小鍾正康、文苑國小陳志華、僑文國小彭慧婷、客庄國小陳昱宏、興隆國小李芳茹、龍昇國小王世文、蓬萊國小林恩惠、清安國小李勁霆。

新任校長共計33名，分別為大倫國中溫志宏、鶴岡國中陳乃妃、維真國中胡國偉、公館國中吳源有、建國國中方麗萍、大湖國中陳鴻錦、永貞國小鍾瑞蓉、大同國小謝美桃、公館國小劉信雄、中和國小徐禮安、錦水國小黃淑婉、新興國小王裕發、溪洲國小張茂富、大山國小紀介五、五福國小曾瑞星、福基國小謝福鈞、銅鑼國小李國海、頭份國小李豪朕、中興國小徐敏芳、後龍國小莊忠賢、頂埔國小徐慶宏、開礦國小謝永洵、山佳國小林信全、頭屋國小王美娟、信義國小陳佳琳、華興國小謝植岡、新隆國小蕭採峰、僑善國小范珮玲、 蕉埔國小賴惠貞、卓蘭國小王秋閔、林森國小陳玉玫、泰興國小王潔真、梅園國小巫文瑜。

苗栗縣新任及留任校長宣誓就職。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣新任及留任校長宣誓就職。（苗栗縣政府提供）

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