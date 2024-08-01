國立大學校長交接 中山大學3任校長罕見同框

國立大學校長今午交接， 中山大學3任前後任校長罕見同框，代理校長郭志文（左）交棒給新任校長李志鵬（右），由教育部長鄭英耀（中）監交。（記者林曉雲攝）

2024/08/01 13:47

〔記者林曉雲／台北報導〕部分國立大學校長換人做！教育部今午舉行交接典禮，國立中山大學3位前後任校長罕見同框，教育部長鄭英耀（前中山大學校長）、代理校長郭志文及新任校長李志鵬共同留下歷史畫面。

才從巴黎奧運返台的鄭英耀致詞時表示，面對高教創新及國際人才培育挑戰，5位新任校長勇於承擔令人敬佩，包括國立宜蘭大學校長陳威戎、聯合大學校長侯帝光、台南藝術大學校長邱上嘉、中山大學校長李志鵬及高雄大學校長陳啓仁，教育部一定會當校長們的後盾。

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鄭英耀也表示，3位續任校長包括台北教育大學校長陳慶和、彰化師範大學校長陳明飛及台灣海洋大學校長許泰文，繼續堅守崗位非常不容易；同時也感恩5位卸任校長包括宜蘭大學前校長吳柏青、聯合大學前校長李偉賢、台南藝術大學前校長詹景裕、中山大學代理校長郭志文及高雄大學前校長陳月端。

鄭英耀指出，因應全球化和國際化高教浪潮，大學校長須積極帶領全校深耕，秉持以學生為主體、以教學為核心的精神，以各大學優勢領域發展特色，培育前瞻科技需要的人才，推展創新數位AI教育所需人才，依2028年國發會人力預估，半導體產業、資訊及資安產業需要20萬名人才，大學要從課程設立、院系所設立、產學合作及科學研究等全方位培育科技及數位人才，打造台灣具世界領先的科技地位。

此外，鄭英耀強調，人文社會科學人才更不可偏廢，人類創新的科技，如果沒有人文博雅底蘊，對人類社會帶來的傷害恐超乎想像，追求和平和人權來自於對人文關懷及人類存在價值之肯定，新世代人才培育也要強化職涯探索發展課程，讓高中職生更清楚了解大學各系所需，協助學生的生命在大學轉彎，找到其生命未來更大的想像；另落實雙語政策以促進產業發展及與國際接軌，鼓勵企業與學校合作研擬課程，打造師生國際競爭力，且提升校內住宿環境，協助學生安心就學，促進教育平權，為我國高教穩健札根。

鄭英耀說，他今天除了喜悅之外，感覺很特別，跟他有更深厚革命情感的中山大學代理校長郭志文，從5月20日他上任教育部長起，持續開拓中山大學校務，並協助校長遴選委員會選出新任校長。

5所國立大學校長換人做！教育部長鄭英耀（前排右五）表示，教育部會做大學校長的後盾。（記者林曉雲攝）

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