高職缺建築師資 教長鄭英耀出招：各縣市工務局有很多人才

全國教育局長會議今進行第2天議程，教育部長鄭英耀主持。台中市教育局長蔣偉民提案表示，資通訊及建築業誘因強，高職部分科別師資難找。（記者林曉雲攝）

2024/07/17 14:02

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕資通訊及建築業薪水誘因強，導致國內高職部分科別師資難找，台中市教育局長蔣偉民今日在全國教育局處長會議提案指出，台中市多數技職學校近3年增聘建築科、電子科、資訊科專任教師，均無人應聘，有許多師資培育的師資已進入產業界領更高的薪水，沒有意願回流教育界，造成人才庫有師資，但學校聘不到老師。

全國教育局處長會議今天在宜蘭舉行第2天議程，教育部長鄭英耀表示，高職如果缺少建築方面的師資，可以先請各縣市工務局幫忙，工務局有很多建築、土木類的人才，協助解決高職欠缺師資的問題。

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蔣偉民表示，台中市多數技職學校僅汽車科有少數教師投履歷表，建築科、電子科、資訊科都找不到老師，建議教育部應依師資嚴重短缺的職種，增開學士後師資培育班，並設立獎助金鼓勵大學建築科、電子科、資訊科在校生加修師資培育課程，以解決高職找不到老師的問題。

教育部師藝司司長武曉霞說明，目前高級中等學校多數職業群科師資尚在安全儲備範圍，但檢視職業類科師資儲備情形，有部分科別如機械群（配管科、生物產業機電科）、動力機械群（汽車科、飛機修護科）、電機與電子群（電子科、航空電子科）儲備比略低。

武曉霞表示，教育部規畫自114學年（明年8月1日）起，試辦「師資培育之大學培育技術型高級中等學校專業群科教師公費專班試辦計畫」，透過強化專業群科師資之實作技術能力，增加優秀高中學子投入教職意願，專班對應缺額協調國立技高及直轄市主管技高提供，台中市教育局提報本專班分發缺額120學年度4名、121學年度2名，另為招募清寒優秀學生參與師培，提供每人每月8000元獎學金。

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