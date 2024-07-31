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台東縣24校長今布達就職 4校長退休

台東縣新任、轉任及連任的國中小學校長24人今天宣誓就職。（記者黃明堂攝）

台東縣新任、轉任及連任的國中小學校長24人今天宣誓就職。（記者黃明堂攝）

2024/07/31 11:51

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣113學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮，今（31）日在縣府大禮堂舉行，由縣長饒慶鈴親自主持，為10位連任、9位轉任、5位新任校長布達並頒發聘書，也贈匾感謝新生國中林銘欽、關山國中許志民、綠島國小趙光華、萬安國小鄭漢文等4位退休校長。

上午交接典禮由饒慶鈴布達新生國中王中興校長等24位新任國中小學校長派令，並一一頒發聘書，隨後進行宣誓儀式，接著進行印信交接，由縣府財經處長章正文擔任總監交人，教育處各科長、督學監交，教育處長蔡美瑤及各國中小校長、教職員、新任校長家眷在場觀禮。

教育處指出，連任校長共有10位：大王國小黃子誠、德高國小高志雄、土坂國小顏正一、武陵國小胡琢偉、紅葉國小方穎豐、太平國小高彩珍、新興國小李惠敏、興隆國小林克銘、新園國小高進欽、四維幼兒園王惠瑩。

轉任校長共計9位：新生國中王中興、馬蘭國小吳秀金、豐源國小何錦尚、初鹿國小黃潮源、豐田國小王邇翰、賓茂國小松淑惠、臺坂國小蕭德光、萬安國小吳能州、北源國小胡菁萍。新任校長共計5人：關山國中黃淑慧、大王國中蔡章弘、安朔國小吳素貞、綠島國小陳客宏、大鳥國小曾英哲。

饒慶鈴表示，縣府近年持續努力補足台東縣的師資及提升教育品質，也設計專屬於台東縣的教師甄選方式，除了教師持有第二專長教師證者，初試分數加10%，且曾在台東縣代理的教師第一次再聘者，初試加5%、第二次再聘者初試分數加10%；因此今年國中小正式教師甄選，全縣國中小共計補足49名教師，盡可能減緩偏遠地區學校代理教師過多、流動率高的情況。

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