熟女練空中瑜珈差點勒死自己 大喊Siri救了她一命

石姓女子練習空中瑜珈，差點勒死自己。（民眾提供）

2024/08/02 14:33

〔記者王捷／台南報導〕減肥要小心！台南市石姓熟女1日在家中練習空中瑜珈，豈料瑜珈帶纏繞頸部，差點勒死自己。她用僅存的一口氣對著蘋果手機秘書Siri大喊幫我報警，撥通110以後警方才得知這件可怕的意外，立刻與消防隊破門救人，剪斷瑜珈帶把石女從「空中」救下來。

據了解，石女當時正在家中進行瑜伽訓練，使用瑜伽帶進行吊掛動作，然而，不知何故，她的頸部突然被瑜珈帶纏繞，導致她懸空，無法自救，隨著時間推移，呼吸越來越困難。

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石女想到正在充電的蘋果手機，立刻大喊Siri請求報案，員警抵達現場後，毫不猶豫地破門救援，並在最短的時間內剪斷瑜伽帶，使石女得以恢復正常呼吸。

在救護人員的初步檢查下，石女並無生命危險，但因受到驚嚇，仍由其丈夫陪同前往醫院進一步檢查和治療。事後，石女夫婦對於員警的迅速反應和專業處理表示由衷感謝。

南警二分局強調，進行具有風險的運動或動作時，務必小心謹慎。特別是瑜伽等需要使用輔助工具的運動，應盡量有他人陪同或在專業指導下進行，以便在發生意外時能迅速應對，避免憾事發生。警方也提醒市民，日常生活中如遇緊急情況，應立即聯繫相關單位或撥打110求助，確保自身安全。

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