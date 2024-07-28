高雄副市長李懷仁校園勘災 指示積水退後防疫消毒

強颱造成高市校園災損，副市長李懷仁今（28）日前往校仁武地區，勘查灣內、登發國小校園災後復原情況，指示校園提早防疫消毒。（教育局提供）

2024/07/28 13:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕強颱造成高市校園災損，副市長李懷仁今（28）日前往校仁武地區，勘查灣內、登發國小校園災後復原情況，他強調市府會全力支援校園災損復健，也請校園提早防疫消毒，維護師生健康。

李懷仁今天上午由教育局長吳立森陪同，分別到仁武區灣內國小、登發國小了解校園災情，指示教育局、校方在颱風後，要以最快速度加快颱風後校園復原工作，提供師生安全無虞的學習環境。

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灣內國小校長鄭永祥說，凱米颱風來襲造成學校四周積水，尤以地下室停車場水淹情形嚴重，不少空調與配電箱遇雨損壞，昨天經國軍弟兄與教育局協助學校復原，調撥抽水機，地下室水已漸退，所幸校舍安全並未受到影響，已清運與清除樹枝傾倒等，讓校園逐漸恢復安全環境。

登發國小校長范秋芬表示，學校同仁們連續多日來投入校園復原，目前最迫切部分包括地下室積水、室外頂樓漏水情形嚴重，已經加快抽水修復，圍牆內傾倒大樹今天可以全部清除完畢，讓居民颱風後可以進出學校運動，讓校園活動安全無虞。

李懷仁表示，高市校園在颱風後已積極迅速恢復，在積水消退後，也請學校、教育局提早進行防疫消毒，整體清消申請消毒物資等期程也要提早，市府會全力協助，他同時提醒，防疫工作務必提高警覺總動員，避免登革熱病媒孳生，保障校園師生健康。

強颱造成高市校園災損，副市長李懷仁今（28）日前往校仁武地區，勘查灣內、登發國小校園災後復原情況。（教育局提供）

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