桃園補助73校、汰換296台飲水機 要求第三方公正單位到校採樣

針對學校飲水機，教育局要求廠商定期更換濾心。（教育局提供）

2024/07/23 19:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府教育局於今年初調查各校飲水機汰換需求，經實地審查後，補助大勇國小等73校購置296台飲水機及管線修繕，補助經費約705萬元，預估暑假期間增設完畢，讓學生開學即可使用；鑑於日前發生龍泉飲水機經銷商葦泉公司造假事件，未來維修及水質送驗廠商必須分開，並由請第三方公正單位直接到校採樣。

副局長賴銀奎表示，目前學校規定兩班至少要有一台飲水機，市立國中以下由市府統一採購，目前市立國中以下學校（含幼兒園）飲水機共4402台，飲水機使用年限為5年壽命，由於使用年限問題需分批採購，因此學校可能有好幾個品牌的飲水機，此次出問題原因是維修與檢驗同一家廠商，由於針對飲水機水質檢驗，教育局都有編列預算供學校使用，也要求學校務必讓維修、檢驗為不同廠商，並要求第三方公正單位直接到校採水。

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賴銀奎表示，為加強落實飲用水安全，學校針對飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線及飲用水設備出水口檢測，學校除定期清洗水塔外，每一個月至少進行基本保養及定期管理維修，每三個月委請合格專業廠商及檢驗單位，辦理濾心更換、水質抽樣及檢測等，以維護校園師生用水健康。

全案是因為市議員黃瓊慧爆料，機場捷運龍泉飲水機維護廠商葦泉公司未依規定更換正廠零件，送驗的水還掉包後，而桃園市有廿八所學校使用龍泉飲水機，懷疑手法與機捷相同；教育局清查後發現，雖然有28所學校使「龍泉飲水機」，但僅3所國校、2所幼兒園是委託葦泉公司採水送驗，其餘都是第三方公正單位直接到校採水，針對這五所學校、幼兒園除更換濾芯外，也請環保局緊急採樣化驗所幸全部都合格。

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