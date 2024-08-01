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台中南屯社宅189戶 1060件瘋搶中簽率僅1成7

南屯區建功2、3號好宅（圖）入租中簽率僅1成7。（市府提供）

南屯區建功2、3號好宅（圖）入租中簽率僅1成7。（市府提供）

2024/08/01 15:27

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區建功2、3號好宅為市府完工招租第10、11處社宅，周邊有台中精密機械園區、嶺東科大及忠勇商圈，昨天（31日）截止登記，台中市住宅發展工程處統計，今天凌晨截止登記有1060件民眾透過網路及紙本登，中簽率僅1成7，將陸續由建商開發回饋，民眾還有機會申請租用社宅。

台中市社會住宅民眾搶住，建功2、3號好宅位於春安二街、嶺東南路交叉口，由豐邑及富宇兩家建商參與市府都市開發計畫，回饋1至3房作為社宅，經過1個多月公告申請反應相當熱烈，瘋搶入租189戶居住單元機會。

台中市住宅發展工程處長陳煒壬說，截至今天凌晨為止，有1060件民眾申請入住建功2、3號好宅，將擇期辦理抽籤，凡年滿18歲市民或於台中市就學就業有居住需求者，入住者名下無自有住宅，每月平均所得5萬4,313元及不動產549萬元以下，租期未滿6年（關懷戶不在此限），且無積欠社會住宅相關費用者皆可提出申請。

南屯精密機械園區周遭商業機能活絡，附近有春安國小、嶺東科大及彩虹眷村景點，鄰近台74線快速道路、國道1號及台中高鐵站，近年人口持續增加，市府陸續提供用地讓建商開發，要求回饋15%作為社宅供民眾租用。

住宅處指出，兩年前（2022年7月）由豐邑建設興建「建功1號好宅」，民眾陸續於去年3月入住，而市長盧秀燕要求社會住宅興辦7000戶已全部達標，估計將以1萬戶為興辦目標，讓更多年輕居民及弱勢朋友申請入租。

建功2、3號好宅鄰近彩虹眷村（圖），近年人口持續增加。（記者黃旭磊攝）

建功2、3號好宅鄰近彩虹眷村（圖），近年人口持續增加。（記者黃旭磊攝）

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