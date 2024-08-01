創意私房案議員曾預警未獲重視 蔣萬安：獲知第一時間即刻處理

台北市長蔣萬安表示，獲知創意思房案中有國小老師涉入，第一時組成府級專案小組，要求教育局進行相關處理及回報相關進度。（資料照）

2024/08/01 12:11

〔記者何玉華／台北報導〕檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，逮捕116人中，有1名北市國小老師涉案；台北市教育局昨天晚間才獲知，但國民黨台北市議員游淑慧今天（1日）凌晨在臉書貼文表示，早在4月11日教育部門質詢時就曾預警，但教育局「不知不覺、後知後覺……都讓我們的孩子受到更多傷害。」台北市長蔣萬安今天受訪則說，知道的第一時間即刻成立專案小組，還表示希望檢方啟動相關調查時能即刻通知行政機關，讓行政機關可以盡速地進行防護的預防措施。

游淑慧表示，4月11日她在教育部門質詢，就曾直接預警「創意私房會不會有北市校園內教職人員涉案？校園如何執行反偷拍行動？」質疑教育局沒有因為議會的質詢更早警覺並實施校園檢查，不知不覺、後知後覺……讓孩子受到更多傷害。她認為，跟幼兒園性侵案一樣，教育局本來可能可以更早發現、更早制止的。卻讓孩子們一而再、再而三在教育系統內受到傷害，何其諷刺、何其殘酷。

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蔣萬安今天早上出席關渡宮捐贈消防梯活動前受訪，被問到議員有預警，教育局卻沒有任何動作一事，蔣萬安說，知道第一時間，即刻成立府級專案小組，由副市長林奕華督導，也要求教育局隨時回報整個案件及調查進度、對涉案人停職解職、依法通報狼師系統，終身不得任教，並追究一切責任；市府也啟動各項輔導機制，對於可能受害人給予諮詢協助。

另一方面，蔣萬安也表示有聯繫檢方，除了表達全力配合偵辦，也希望檢方能夠提供資料，讓行政機關速地給予受害人相關的輔導諮詢協助。他表示，希望未來包括幼兒性侵或性平相關案件，當檢方啟動相關調查時，也可以即刻通知行政機關、提供資料，讓行政機關掌握，可以盡速地進行防護的預防措施，會跟中央反映，未來就通案面法令有更明確的相關規定，做更好的防護。

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