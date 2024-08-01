約炮少女偷拍外流 士兵嗆：沒差正好想退伍

莊男約15歲的女網友小如（化名）去旅館，性行為時偷拍還外流，小如上訴認為莊沒有悔意，在案發後還嗆稱沒關係、正好想退伍。圖非當事人。（情境照）

2024/08/01 06:34

〔記者王捷／台南報導〕販售少女私密性影像的色情論壇「創意私房」，引起社會重視，類似案例層出不窮，志願役士兵莊男去年約15歲少女小如（化名）上床，偷拍性愛畫面外流炫耀，判處1年10個月。小如稱，案發後莊還嗆正好想退伍，賠錢就好，但台南高分院認為，莊最後還是有道歉，駁回上訴。

去年5月間，莊男還有志願役軍職身分，他約小如到旅館，在發生性行為時，偷拍小如的背後，傳給朋友看想炫耀，間接導致私密影片外流，一審時，莊男向小如母親認錯，想要和解，但沒有結果，犯後態度一般，法官考量他沒有前科，案發時很年輕，因此以拍攝、散布性影像，合併判處1年10月。

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不過小如控訴，莊男沒有悔意，沒跟她道歉，對偷拍覺得無所謂，自稱剛好想退伍，錢賠一賠就好，還罵她是「媽寶」，讓她造成身心極大傷害，犯後態度不佳，但原審未察，僅量處1年10月徒刑，請求撤銷原審判決，做更適當的判決。

但是台南高分院認為，莊男坦承有罵小如「媽寶」，也有說過「正好想退伍、賠錢就好」，但是否認自己沒有歉意，自稱在事發兩週左右，有用IG私訊小如，想要向小如的爸爸或媽媽道歉，這是一審時考量的犯後態度，小如的指控，並非於一審判決後所發生，如果不斷加入證據，可能有過度、重複評價的可能，所以駁回小如上訴。

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