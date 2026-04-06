狂賀！台灣正式重返非洲豬瘟非疫區 亞洲唯一3大豬病非疫國

世界動物衛生組織再度將台灣列為非洲豬瘟非疫區，台灣再度重返亞洲唯一3大豬病非疫國。（資料照，記者黃淑莉攝）

首次上稿 15:54

更新時間 17:42

狂賀！農業部表示，今（6日）正式接獲世界動物衛生組織（WOAH）核可台灣列為非洲豬瘟非疫區，台灣再度成為亞洲唯一口蹄疫、傳統豬瘟、非洲豬瘟非疫國，更是全球唯一在家豬發生非洲豬瘟疫情後，最快時間重返非疫區案例。

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我國於去年10月21日在台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，一開始台中市防治措施鬆散，隨中央進駐並執行高強度圍堵，祭出禁運禁宰長達15天等措施，讓疫情僅限於單一案場，並且在1個月內完成清消，並於今年2月21日春節連假期間，再度向WOAH提出非洲豬瘟非疫區申請；防檢署原預估至少需要4到6個月以上的審查時程，遞件後僅1個多月，就火速獲得WOAH核可重返非疫區。

防檢署副署長傅學理說明，時間可以大幅縮短的關鍵在於我國送件前先行召開專家會議，審視各方面資料，送件後WOAH有請我方再度補件一次，也迅速提供相關完整與清楚的資料，還有我國駐法代表處的大力協助，我國的防疫措施深獲WOAH肯定，也是全球唯一在家豬發生非洲豬瘟疫情後，仍可重返非疫區的國家，台灣更成為亞洲唯一3大豬病非疫國。

傅學理表示，我國日前就已和過去允許台灣生鮮豬肉輸入的新加坡、菲律賓等國展開交涉，隨我國重返非疫區後，台灣生鮮豬肉有望用最快時間恢復出口到新加坡、菲律賓等，力拚下半年前恢復出口；另也將持續和日本、馬來西亞談判台灣生鮮豬肉出口。

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