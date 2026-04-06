路透：美、伊收到停火協議 若雙方同意最快6日生效

消息人士透露，美國和伊朗已收到結束敵對行動的協議。圖為美國總統川普。（法新社）

消息人士透露，美國和伊朗已收到1項結束敵對的計劃，若雙方同意最快能在美國時間6日當天生效並重新開放荷姆茲海峽，這項停戰協議是由巴基斯坦連夜制定，並交給了美、伊雙方。

據《路透》報導，知情人士指出，這項協議的框架包括了2階段實施的方案，首先是立即停火，接下來再達成全面協議。消息人士說，停火初步共識將以備忘錄形式安排，並由談判唯一溝通渠道巴基斯坦以電子形式確認。

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據了解，這項協議是《Axios》5日率先報導，當中顯示美國、伊朗和調解人正在討論第1階段為期45天的停火協議，進而走向結束戰爭。消息人士透露，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），徹夜都在和美國副總統范斯、美中東特使魏科夫、伊朗外交部長阿拉奇聯繫。

按照《Axios》所披露的協議內容，若雙方同意那麼停火將立即生效，荷姆茲海峽也會重新開放，並給予15至20天的時間來討論更全面的解決方案。最終協議預計將會是伊朗承諾不發展核武器，藉此換解除制裁、解凍扣押資產。

美國、伊朗、巴基斯坦對停火協議一事，都尚未做出回應。

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