高雄春捲食物中毒暴增至140人 驗出沙門氏菌重罰144萬

高雄地方檢察署檢察官下午指揮高市刑大到正義市場春捲攤調查。（高雄市衛生局提供）

高雄市苓雅區正義市場內的春捲爆發集體食物中毒，至今（6）日下午4點，累計已有140人就醫，其中31人住院、10人急診待床、8人留觀中、生命徵象穩定。在長庚醫院收治的病患中，有12人初步檢驗為沙門氏菌陽性，衛生局已確定為食物中毒，對業者共裁罰144萬元並移法送辦。

高雄市衛生局指出，經蒐集相關患者就醫情形、飲食史及檢驗結果等流行病學調查綜合研判，且染有致病原菌，確為食品中毒，該攤商販售涉有重大食安風險，衛生局將依違反食品安全衛生管理法再加重裁罰108萬元，加上其刻意隱匿、規避妨礙調查情形，未吐實食材包含蛋品和肉絲，影響疫調判斷已加重裁罰的36萬元，目前累計共裁罰144萬元，並移送高雄地方檢察署，今（6）日下午由雄檢檢察官啟動指揮偵辦。

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衛生局表示，為防止危害擴大，衛生局已於4月5日依法命業者停業7日，待複查合格後始得營業。並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。

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