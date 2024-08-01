掃蕩國內最大情色論壇「創意私房」 逮447人 2師偷拍、押4人

檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，將張姓主嫌與負責於影片打上浮水印的許男2人移送檢方偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

2024/08/01 05:30

〔記者邱俊福、陳建志／綜合報導〕檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，以及衍生的Telegram通訊軟體內「SCP」、「OAT」社群，近兩月來發動四波全國掃盪行動，逮捕論壇在台大帳房、小帳房，社群站主、網站管理員，以及性影像偷拍者、賣家、買家等高達四四七人，其中「黃子佼們」買家有四二五人，包括八名公務員、老師、科技業工程師等；檢方訊後將張姓大帳房、黃姓站主與涉偷拍的陳姓老師、廖姓攝影師四人聲押獲准。

警方調查，「創意私房」是由隱身中國、網路暱稱「老馬」所架設，由在台兩名帳房接受會員以匯款方式儲值購買論壇代幣「圖幣」（價值等同人民幣），兩人用ATM或臨櫃領出匯款，再透過地下管道匯到中國給「老馬」，「老馬」則用虛擬貨幣泰達幣「返現」給台灣同夥。

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首腦隱身中國 8公務員買家到案

此外，原為創意私房幹部的黃姓男子，前年認為分紅不均離開論壇，自行創設「SCP」、「OAT」社群，也採會員制，販售少女猥褻片牟利。檢警追查會員買家時，大多數是科技業工程師，八名公務員買家中有三名警察，也有會員身兼偷拍「色影師」，一名涉偷拍的台北市公立小學老師，到案後遭收押，並遭停職；還有一名蘇姓補教老師，遭搜索約談後墜樓死亡。

全案起於藝人黃子佼被查獲購買兒少不雅片，為遏止販售與購買未成年性影像的惡行，台中地檢署由陳祥薇檢察官指揮偵辦，因到案人數眾多，除四人收押、十六人獲交保外，尚有四二七人候訊偵辦中。

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