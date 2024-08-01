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安全審查未過就喊辦國慶晚會挨批 蔣萬安：確保安全無虞才辦

台北市長蔣萬安強調，一定是安全無虞才會辦國慶晚會。（資料照）

台北市長蔣萬安強調，一定是安全無虞才會辦國慶晚會。（資料照）

2024/08/01 11:18

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨表示消防安全基金會預計於8月中完成大巨蛋各項檢查及演練，10月份國慶晚會將於大巨蛋舉辦，被台北市議員質疑先射箭、再畫靶，有施壓之嫌；蔣萬安今早（1日）受訪強調，一定是安全無虞才舉辦國慶晚會，依照「大型群聚活動安全管理自治條例」審查，符合安全標準就可以舉辦，反之則要限期改善。

蔣萬安今天出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動前受訪，被問到大巨蛋舉辦國慶晚會一事時表示，國慶晚會舉辦由立法院進行相關籌畫，立法院長韓國瑜確實有跟北市府聯繫，希望今年晚會能在台北市舉辦；市府當然非常願意，也很高興在這麼多年後，國家重要的慶典再次回到首都台北市，市府會盡全力，努力把晚會辦好。

對於外界關心大巨蛋消防安檢的問題，蔣萬安強調，一定是安全無虞才會舉辦國慶晚會，目前預計在8月上旬可以完成消防安全的驗證以及各項的演練，但最終還是要回到由台北市政府召集跨局處審查會議，依「大型群聚活動安全管理自治條例」審查，一切一定是要符合各項安全標準，會經過嚴謹的審查、把關，在安全無虞下才會審查通過，場地準備好，就可以舉辦非體育賽事，包含演唱會。如果沒有通過，一定是限期改善到符合安全標準，才會舉辦演唱會。

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