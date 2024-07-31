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大巨蛋10月辦國慶晚會 蔣萬安：盼江蕙復出辦演唱會

台北市長蔣萬安31日出席第11屆內科千人捐血活動啟動儀式，呼籲各界踴躍捐血。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安31日出席第11屆內科千人捐血活動啟動儀式，呼籲各界踴躍捐血。（記者張嘉明攝）

2024/07/31 10:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋何時能夠舉辦演唱會備受關注，財團法人消防安全中心基金會與遠雄昨至大巨蛋進行實地消防驗證，預計最快8月上旬可完成審核報告，台北市長蔣萬安今表示，目前預計在8月中旬，消防安全基金會將完成相關檢查及各項演練，最快9月場地準備好，10月份會於大巨蛋辦國慶晚會，並說「我個人其實也很希望、很期待江蕙可以復出，能在大巨蛋辦演唱會」。

蔣萬安今上午於內湖大港墘公園出席第11屆內科千人捐血活動啟動儀式，他受訪表示，於一上任就對大巨蛋有階段性的目標，做好相關的議程設定，第一年儘快完工、啟用，並舉辦國際賽事，第一年我們就完工舉辦亞錦賽，第二年盡全力克服過去的限制以及各項困難，希望能夠讓大巨蛋舉辦演唱會，「我就是要讓大巨蛋一定能夠盡快地辦演唱會，一定辦！趕快辦！」

針對何時可辦演唱會，蔣萬安說，目前預計在8月中旬，消防安全基金會將完成相關的檢查及各項演練，屆時把案件送到北市府，我們會做全面審查，只要8月完成審查通過，最快9月大巨蛋的場地是ready的；但他也說，他瞭解辦演唱會，一般會需要3個月左右的籌備期，但目前可以確定在10月份，將於大巨蛋舉辦國慶晚會。

至於外界關心首場演唱會，蔣萬安指出，他自己個人其實也很希望、很期待江蕙可以復出，能在大巨蛋辦演唱會，因為他結婚時跟太太進場，是唱江蕙的《家後》，所以自己個人的心願，但無論如何，相關的進度跟程序目前情況是如此。

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