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台灣東南方又有低氣壓 氣象署：發展成颱風機率低

氣象署公布未來一週降雨趨勢。 （中央氣象署提供）

氣象署公布未來一週降雨趨勢。 （中央氣象署提供）

2024/07/28 13:28

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風上週為台灣帶來強烈風雨，現在台灣東南方又有低氣壓持續接近，預計明後天會接近台灣。不過中央氣象署表示，由於附近大氣條件不適合發展，發展颱風機率較低，但仍會影響台灣天氣，明後兩天全台都有降雨。

預報員劉宇其表示，台灣東南方有低氣壓持續接近，預計週一、週二會接近台灣，由於附近大氣條件不適合發展，以熱帶性低氣壓或低氣壓強度通過台灣附近機會高，但若比預期發展快，仍有較小機率成為颱風，若發生不排除發布海上警報，氣象署會持續關注。

劉宇其表示，據天氣預測圖，低壓今晚仍在菲律賓以東海面，明天會逐漸接近台灣東南方近海，環流會為東半部外海、巴士海峽帶來2至3米浪高。低壓預計週二通過台灣上空，通過強度逐漸減弱，但仍會對天氣帶來影響。

今天天氣水氣偏少，只有迎風面花蓮、台東偶有短暫陣雨或雷雨，午後西半部會有雷陣雨，南投、彰化、台南不排除有局部大雨、短延遲強降雨。

明天、後天受低壓帶影響，迎風面東半部、恆春半島整天有斷續降雨，不排除局部性大雨，午後西半部也會有短暫陣雨，天氣時晴時雨，也可能有午後大雨。週三後低壓逐漸遠離或消散，台灣偏南風或西南風，各地為多雲到晴天氣，但午後可能有雷陣雨，中部、南部迎風面清晨至上午會有短暫陣雨或雷雨。

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