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高鐵上打翻咖啡「裝死」 推車服務人員主動清理被讚爆

認真的高鐵服務人員，蹲在地上擦拭被乘客打翻在地上的咖啡汁液，乘客大讚其服務態度認真。（李姓民眾提供）

認真的高鐵服務人員，蹲在地上擦拭被乘客打翻在地上的咖啡汁液，乘客大讚其服務態度認真。（李姓民眾提供）

2024/09/06 13:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕高鐵、台鐵乘客打翻飲料時有所聞，草屯李姓民眾搭高鐵返鄉，鄰座有男乘客打翻咖啡當沒事，推販賣車的服務人員聞到味道，詢問「有打翻咖啡嗎？」，其他乘客用眼神示意後，他隨即蹲下擦拭；李詩云說，服務人員認真的服務態度被讚爆，與打翻咖啡乘客「裝死」態度形成對比。

李姓民眾指出，日前從台北搭高鐵到台中，鄰座的男乘客正在看筆記型電腦，不小心打翻咖啡，咖啡汁液就在車廂地面流竄，此時剛好有高鐵服務人員推著販賣車走進車廂，聞到咖啡味道後，敏感度極高的看向地面，詢問「有打翻咖啡嗎？」，而她鄰座的男乘客默不作聲，頭也不抬一下。

男服務員搜尋幾個座位的地面，附近乘客用眼神跟服務人員示意「就是那位乘客」，該服務人員趕快把推車推到外面固定後，拿著紙和抹布進來，客氣的打翻咖啡的乘客先起身，接著就蹲在地上擦拭，才讓咖啡沒有繼續四處竄流。

李姓民眾說，高鐵服務人員的應變力強，沒有等清潔人員從其他車廂趕來，立即擦拭處理，解除該車廂其他乘客的不安。該人員認真的服務態度，周邊好幾位乘客都向他點頭致謝，服務人員離開後，也聽到其他乘客稱讚這位服務人員。

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