台東金針山漢人耕作被劃入原住民保留地 受不平等待遇七十年未解

台東太麻里鄉金針山是漢人長期開墾，但地籍卻編入屬山地鄉的金峰鄉，成為原住民保留地。（記者黃明堂攝）

2024/09/06 14:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣金針山行政區屬太麻里鄉，地籍卻劃歸金峰鄉成為原住民保留地，70年來漢人耕作受限，更無法取得土地所有權，農民苦不堪言；縣議會今天通過提案，要求縣府儘速協助解決金針山土地歸屬。

太麻里金針山區金山段、比魯段及金星段土地3千多公頃，原屬太麻里鄉大王村，但因地籍暫被劃設於金峰鄉內之未定界，土地管理權責為金峰鄉公所，衍生兩鄉在自治業務、地方經濟、戶籍情形等層面爭議。

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太麻里金針山居民幾乎都是漢人，他們說，早在日治時代，甚至更早，祖先就在這裡開墾，土地明明在太麻里鄉公所行政轄區，但1969年卻因政府地籍等行政作業錯誤，誤撥給山地鄉的金峰鄉公所管理，並編訂為「原住民保留地」，結果，金峰鄉公所以原保地強硬管理漢人土地，不僅無法取得所有權，租用也受到限制，還有建築物被拆除。

太麻里鄉公所今年4月辦地方性投票，結果金針山居民以壓倒性票數，表達希望地籍、戶籍與行政區域界線同歸太麻里鄉，不過，這次投票僅具表達民意性質。

縣議員翁麗吟領銜提案要求縣府儘速解決金針山土地爭議。她說，金針山數千公頃土地墾民是70年前由西部陸續遷徙而來，土地卻變成原保地由金峰鄉公所管轄，導致墾民不斷遭到移送法辦。

縣議員楊招信說，金針山土地演變成原漢土地問題，請縣府協調向中央陳情，再請中央單位出面召集相關部門一起協調解決金針山多年舊案。

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