基層警處理事故求5星好評？Cheap驚呼：只會養出更多刁民

百萬網紅cheap指出，警員評分表實在不合理。（擷取自Cheap臉書專頁）

2024/09/14 20:35

首次上稿 18:50

更新時間 20:35（警局回應取消實行該鼓勵措施）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕警察為民眾服務內容包羅萬象，百萬網紅Cheap今（14日）在臉書爆料，有分局單位為提升基層警員服務態度，開放讓民眾填寫Google表單（服務滿意度調查機制）做評分，只要排在前3名就能拿到1000元獎勵金及嘉獎一次，讓Cheap怒批，「這種評分系統只會養出更多刁民」。台南市警第一分局晚間回應，考量社會民眾觀感，該鼓勵措施取消實行。

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Cheap在臉書上曬出，基層警員的LINE群組訊息，「為了鼓勵本分隊警員勇於任事及提升自我服務態度，使民眾支持警察專業表現，設立『服務滿意度調查機制』，採每月評比的制度，取最優前三名將會獲得1000元獎勵金及嘉獎一次」。

只見另一張照片中，寫著「台南市政府警察局第一分局交通分隊事故處理品質」、「處理事故警員的姓名」、「處理事故滿意度」，對此，Cheap直呼，「哇勒，我以為是去餐廳吃飯，店員跟我說，記得上Google評論給我們五星好評喔，以後也會看到警察說，請幫我掃QR Code，給我五分喔」。

Cheap指出，警察不是服務業，不需要討好取悅民眾，只需要專業以及公正的態度，「依法執行，一定會有一方不滿，但不代表警察有問題，如果警察開了紅單，你覺得評分表上他會得幾分？這種評分系統只會養出更多刁民，造成警察執法壓力，做事綁手綁腳，讓社會更加混亂」。

貼文曝光，網友都認為這項機制十分不合理，「希望基層員警伸張公權力，而非推銷人情味」、「這麼好的制度，應該要讓這個長官先被基層員警評分試行看看」、「可以去抗議嗎？傻眼」、「不是所有公務都適合用市場機制」、「那這樣法官也要來個五星好評嗎？」、「不合理的規定！」、「警察職業本身就必須承受民眾一部份怨氣」。

而台南市警第一分局晚間表示，分局為肯定、表揚交通分隊同仁處理交通事故的專業性、服務態度。特別針對交通分隊同仁，處理交通事故設計「服務滿意度調查機制」。 鼓勵民眾以簡便的填寫表單方式，來肯定交通警察的專業。每月獲得民眾最肯定的前三名同仁，於聯合勤教時公開表揚。

第一分局說，本項調查表僅正面表列績優同仁。其餘名次不公布，亦不作為其他考核參考。本措施9月12日開始實施，擬試辦至12月。實施前曾內部說明，大多數同仁均表示無意見，現考量社會民眾觀感，本項鼓勵措施取消實行。

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