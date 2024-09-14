「台灣好湯」啟動！觀光署串連19大溫泉區 好康活動攏底家

台南關子嶺泥漿溫泉。（南市觀旅局提供）

2024/09/14 20:37

〔記者楊金城／台南報導〕入秋後陸續進入泡湯旺季，2024-2025台灣好湯串連全台19個溫泉區，以「越復古，越時尚」概念，營造泡湯新風潮，期望吸引不同年齡層的客群相揪來泡湯。

交通部觀光署攜手全台19個溫泉區，今天（14日）下午在知名的台南白河關子嶺溫泉嶺頂公園，舉辦「台灣好湯」啟動活動，出席來賓和台灣觀光大使「喔熊組長」穿上不同植物染、溫泉泥染的手工罩衫宣告台灣好湯啟動，也邀請韓國溫泉協會、日本HIS個人旅行營業本部海外旅行事業部參加，希望吸引日韓觀光客來台灣泡湯。

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「台灣好湯」請來知名藝人白家綺擔任主持人，並由十鼓擊樂團震撼開場，也安排知名的凱渥模特兒穿著罩衫走秀，為溫泉季開幕營造時尚風。

各溫泉區和大西拉雅觀光圈業者現場並展示溫泉攤位與植物染布DIY創意體驗，交流晚宴則推出西拉雅區域特色的山海宴酒家菜，行銷不只有好湯，更有美食。

觀光署副署長周廷彰表示，「台灣好湯」作為台灣的國際行銷品牌至今17年，為促進國際交流與宣傳，希望深耕國際市場，吸引外國觀光客來台。

在國旅方面，周廷彰說，觀光署推出宅度假（Staycation）計畫，鼓勵國人在假日進行短距離的1日生活圈旅遊，去探索全台19個溫泉區享受泡湯的樂趣，並遊賞周邊旅遊景點。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能指出，泡湯一點也不老派，民眾可以結合健行、自行車遊覽溫泉區後再接著泡湯，以「溫泉舊時光、健康新時尚」概念賦予「泡湯」全新生命。

「台灣好湯」今天起至明年6月底，串連19大溫泉區行銷，有專屬網站及Facebook外，也啟用Line@官方帳號服務，遊客可查詢溫泉區旅遊資訊外，只要加入即可獲得100點可到各溫泉區合作店家折抵消費，總計推出30萬點供民眾領取；此外，每日晚上6時至隔日上午6時還有夜間優惠加碼機制，號召民眾一起相揪泡好湯、吃美食、買好物。

台灣好湯串連全台19個溫泉區，今天在台南白河關子嶺溫泉嶺頂公園啟動。（記者楊金城攝）

台灣好湯安排時尚走秀。（記者楊金城攝）

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