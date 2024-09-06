王鴻薇質疑衛福部「媒體兒少及性暴力事件指引」太模糊 地方政府、媒體無所適從

王鴻薇（左）與闕枚莎（右）今（6日）召開記者會，質疑衛生福利部指引媒體兒少及性暴力事件指引不夠明確，讓地方政府、媒體都無所適從。（記者甘孟霖攝）

2024/09/06 14:09

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市先前發生幼兒園狼師案，也引發外界對於狼師姓名揭露程度的討論。對此，國民黨立委王鴻薇及台北市議員闕枚莎今（6日）舉行記者會，質疑衛生福利部對於此事的指引規定至今仍沒有明確規範，讓地方政府與媒體都無所適從。

王鴻薇表示，衛福部提出「媒體報導兒少及性暴力事件指引」就是因為兒少法69條第2、第3項規定「不得揭露足以識別前項兒童及少年身分之資訊」，讓政府與媒體即便知道加害者資訊，卻因為與被害者資訊高度重疊，太容易反推被害者而不敢報導，反而保護加害人，更讓無辜兒少再度受害，但是衛福部指引第五條第一項又加註但書「不得揭露足資識別被害人身分之資訊」，繞了一大圈還是沒解決問題，根本是耍人、敷衍社會大眾。

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她說，​之所以有這份指引，就是源自於台北市信義區某私立幼兒園爆出狼師涉嫌性侵多名女童，但媒體擔憂兒少權法第69條，要求不得揭露兒少事件身份資訊而集體噤聲。如今同樣案例，難道有這個指引就敢報導嗎？且該指引也未定有可行方式，如審議委員人數、審議原則規範等，公告之後讓許多媒體、地方政府無所適從。

闕枚莎說，兒少及性暴力事件，加害者與被害者許多資訊本就高度重疊，過去有媒體曾報導「恐怖育幼院關黑牢吃餿飯」等事件，雖具高度公益性，但因刊出兒少寫給檢察官的文件，被認定「字跡足供辨識身分」，挨罰3萬元，無不加重媒體對兒少新聞的寒蟬效應。根據衛福部資料，2022、2023年裁罰案件就有26件，媒體都在問到底該怎麼辦，請衛福部應該給社會各界一個交代。

今也與會的台北市社會局兒少福利科長吳亞凡表示，雖然衛福部新指引規定，其他經目的事業主管機關召開會議審議通過的事件內容，可以適度報導或揭露，但現行該法令並沒有訂定具體實務可執行方式（如審議委員成員人數、審議原則等規範），建議明確、具體訂定，讓行政機關有所本。

王鴻薇（中）與闕枚莎（左）今（6日）召開記者會，質疑衛生福利部指引媒體兒少及性暴力事件指引不夠明確。（王鴻薇提供）

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