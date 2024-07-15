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地震頻繁！ 嘉市申請建築物耐震評估件數大增

嘉義市政府已受理17件耐震能力評估補助申請案，較去年申請件數10件更踴躍。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府已受理17件耐震能力評估補助申請案，較去年申請件數10件更踴躍。（記者王善嬿攝）

2024/07/15 17:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年地震頻傳，不少民眾想知道住家耐震程度，嘉義市政府配合中央辦理「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫」，針對1999年12月31日前申請建造執照的建築物補助耐震評估，截至今年7月已有17件申請，較去年申請件數10件增加。

工務處使用管理科長許育瑋說，補助分為建築物耐震能力評估、建築物結構補強兩大部分，建築物耐震能力評估由中央補助159萬5000元、市府編列200萬元預算辦理，初步評估每棟可補助12000至15000元，可補助110件，目前有17件申請，經審查13件可獲補助；詳細評估每棟最高補助40萬元，可補助3件。

關於建築物結構補強，許育瑋表示，由中央編列經費總計451萬元，補助上限45%，有立即危險性建物提高上限至85%，最高補助450萬元。

此外，部分社區大樓地震後有滲漏水、外牆磁磚剝落情形，或想改善無障礙、電梯等設施，市府都市發展處副處長黃世賢表示，屋齡20年以上社區大樓可由社區管委會申請「自主更新」，進行社區大樓整建、拉皮。

嘉義市自主更新目前已有3案，包括金財神大樓已完成更新，吸引超市、健身房、餐飲店等進駐，還有東隆綠大地社區去年獲規劃設計補助費110萬元、耐震詳評70萬元，將進行結構安全評估事宜；凱城大樓去年獲規劃設計補助費80萬元，管委會正與住戶討論耐震評估事宜。

黃世賢說，7月20日上午10點將在嘉義之心城市願景館舉辦說明會，民眾可上「嘉義市政府都市發展處」臉書報名，免費參加。

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