墾丁雙層巴士試航 高角度飽覽「三峽」200元CP值超高

墾丁雙層巴士試航從大尖山下出發。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/09 08:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府在屏北185線的沿山雙層巴士受到歡迎，暑假特別前進國境之南墾丁，8日由當地民眾進行試乘，獨特高角度飽覽「三峽（太平洋、巴士海峽、台灣海峽）」的景致，連墾丁人都忍不住瘋狂拍照，本週末起將正式上路營運，一人要200元。

墾丁的雙層巴士路線，以墾丁森林遊樂區牌樓旁停車場為起點，一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館各15分鐘，目的地龍磐公園停留20分鐘後往返，全程約1小時40分，每天2梯次，沿途除了欣賞無邊際海洋的美之外，還有導覽人員在車上解說，從自然生態教育，再聽八寶公主到斯卡羅的故事，體驗故事與場景的臨場感。

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屏縣府交旅處表示，墾丁國家公園由上往下的視野，除了要價數千元的輕航機旅遊，就屬首次上路的雙層巴士CP值最高，今年夏天雙層巴士啟航到國境之南，盼透過交通運具結合觀光，融入在地文化、歷史、生態等元素滿足旅客需要，創造更高的觀光價值。

雙層巴士暑假期間每週六日上、下午各一班，即日起中午12點開放預約購票，購票請下載「TBS臺北轉運站」APP，或客服營運時間週一至週五，上午9時至下午5時電洽專線：08-7992776。

墾丁雙層巴士試航引注目，連當地人都興奮拍照。（記者蔡宗憲攝）

墾丁雙層巴士試航引注目。（記者蔡宗憲攝）

墾丁雙層巴士能高角度飽覽東海岸風光。（記者蔡宗憲攝）

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