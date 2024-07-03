為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

墾丁暑假推雙層觀光巴士 從高視角飽覽3面海域美景7/6起開搶

屏縣府春天在沿山公路推出的雙層觀光巴士，今年夏天將開到墾丁。（屏東縣政府提供）

屏縣府春天在沿山公路推出的雙層觀光巴士，今年夏天將開到墾丁。（屏東縣政府提供）

2024/07/03 19:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（3日）宣布，本月（7月）13日至8月31日的週六、週日，在墾丁地區推出「High Fun屏東最好玩」雙層巴士觀光搭乘活動，帶領遊客以由上往下的視角，欣賞屏東海岸線獨特風光，一次飽覽太平洋、巴士海峽、台灣海峽3面海域壯闊美景，本週六（6日）起開放網路預約購票。

屏縣府交通旅遊處表示，「High Fun屏東最好玩」雙層巴士路線，以墾丁森林遊樂區牌樓旁停車場為起點，一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館各15分鐘，目的地龍磐公園停留20分鐘後往返，全程約1小時40分，每天2梯次，每班40人，票價每人200元，沿途除了欣賞無邊際海洋的美之外，還有導覽人員在車上解說，從自然生態教育，再聽八寶公主到斯卡羅的故事，體驗故事與場景的臨場感。

交旅處長黃國維表示，相信大家都來過墾丁，但絕對沒有體驗過由上往下的視野，盡覽恆春半島海岸線絕美風景，已經3年在春天推出的「185沿山雙層巴士」行駛沿山公路景點，大受民眾歡迎，今年夏天延續這股熱潮，首度讓雙層巴士啟航到國境之南，盼透過交通運具結合觀光，融入在地文化、歷史、生態等元素滿足旅客需要，創造更高的觀光價值。

2024年屏東「High Fun屏東最好玩」雙層巴士活動，7月6日中午12點開放預約購票，購票請下載「TBS臺北轉運站」APP，或客服營運時間週一至週五 ，上午9時至下午5時電洽專線：08-7992776，更多屏東好吃好玩資訊，請關注「屏東Go好玩」及「屏東go交通」FB粉絲專頁。

墾丁雙層巴士活動路線說明。（屏東縣政府提供）

墾丁雙層巴士活動路線說明。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府今天（3日）宣布暑假7月13日至8月31日週六、週日，在墾丁推出「High Fun屏東最好玩」雙層巴士觀光搭乘活動。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府今天（3日）宣布暑假7月13日至8月31日週六、週日，在墾丁推出「High Fun屏東最好玩」雙層巴士觀光搭乘活動。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
墾丁、小琉球暑假首週爆滿啦！ 天熱拉高國旅戲水商機
2024/06/27 08:46

墾丁、小琉球暑假首週爆滿啦！ 天熱拉高國旅戲水商機
墾丁自行車當重機騎快車道 警方提醒可罰1200元
2024/06/25 10:35

墾丁自行車當重機騎快車道 警方提醒可罰1200元

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
暑假首週末 墾丁、小琉球訂房近9成
2024/06/28 05:30

暑假首週末 墾丁、小琉球訂房近9成
墾丁大街禁止業者向遊客「催酒」 暑假全力防堵「醉後大丈夫」
2024/06/28 08:22

墾丁大街禁止業者向遊客「催酒」 暑假全力防堵「醉後大丈夫」

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播