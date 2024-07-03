墾丁暑假推雙層觀光巴士 從高視角飽覽3面海域美景7/6起開搶

屏縣府春天在沿山公路推出的雙層觀光巴士，今年夏天將開到墾丁。（屏東縣政府提供）

2024/07/03 19:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（3日）宣布，本月（7月）13日至8月31日的週六、週日，在墾丁地區推出「High Fun屏東最好玩」雙層巴士觀光搭乘活動，帶領遊客以由上往下的視角，欣賞屏東海岸線獨特風光，一次飽覽太平洋、巴士海峽、台灣海峽3面海域壯闊美景，本週六（6日）起開放網路預約購票。

屏縣府交通旅遊處表示，「High Fun屏東最好玩」雙層巴士路線，以墾丁森林遊樂區牌樓旁停車場為起點，一路往南，停靠船帆石、砂島貝殼展示館各15分鐘，目的地龍磐公園停留20分鐘後往返，全程約1小時40分，每天2梯次，每班40人，票價每人200元，沿途除了欣賞無邊際海洋的美之外，還有導覽人員在車上解說，從自然生態教育，再聽八寶公主到斯卡羅的故事，體驗故事與場景的臨場感。

請繼續往下閱讀...

交旅處長黃國維表示，相信大家都來過墾丁，但絕對沒有體驗過由上往下的視野，盡覽恆春半島海岸線絕美風景，已經3年在春天推出的「185沿山雙層巴士」行駛沿山公路景點，大受民眾歡迎，今年夏天延續這股熱潮，首度讓雙層巴士啟航到國境之南，盼透過交通運具結合觀光，融入在地文化、歷史、生態等元素滿足旅客需要，創造更高的觀光價值。

2024年屏東「High Fun屏東最好玩」雙層巴士活動，7月6日中午12點開放預約購票，購票請下載「TBS臺北轉運站」APP，或客服營運時間週一至週五 ，上午9時至下午5時電洽專線：08-7992776，更多屏東好吃好玩資訊，請關注「屏東Go好玩」及「屏東go交通」FB粉絲專頁。

墾丁雙層巴士活動路線說明。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府今天（3日）宣布暑假7月13日至8月31日週六、週日，在墾丁推出「High Fun屏東最好玩」雙層巴士觀光搭乘活動。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法